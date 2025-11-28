×
Muazzez Ersoy takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı

#Muazzez Ersoy#Sosyal Medya#Sahte Hesap
Kasım 28, 2025 08:05

MUAZZEZ Ersoy, adına açılan sahte WhatsApp hesaplarına karşı sosyal medyada uyarı yaptı.

Usta sanatçı sahte hesaplardan yakın çevresine mesajlar gönderildiğini belirterek “Bu mesajlar bana ait değildir” dedi. Muazzez Ersoy, WhatsApp konuşmalarının ekran görüntülerini de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Amacını henüz bilemediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından yakın çevreme WhatsApp mesajları atılmaya başlamış. Mesajlaşmak tarzım olmadığı için durum dikkat çekmiş. Dün haberimiz oldu, avukatım hukuki sürece başladı. Kimsenin zarar görmemesi, dolandırılmaması adına buradan ivedilikle ekran görüntüsünü paylaşmayı ve uyarmayı uygun gördüm. Lütfen size de ulaşıldıysa bildirin. Bu mesajlar bana ait değildir.”

 

