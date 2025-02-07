MSG'den tarihi anlaşma

Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 12:40
MÜZİK eseri sahiplerinin haklarını koruma misyonuyla faaliyet gösteren Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), Avrupa’nın en önemli meslek birliklerinden GEMA ile 5 yıllık karşılıklı temsilcilik anlaşması imzaladı.
Bu anlaşma kapsamında, GEMA repertuvarında yer alan milyonlarca eser artık Türkiye’de MSG güvencesi altında olacak. MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, “MSG olarak üyelerimizin haklarını en etkin şekilde korumak için uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı. GEMA Uluslararası Departmanı Direktörü Andreas Thiele- MSG Genel Sekreteri Av. Dr. Barış Şensoy - GEMA Strateji ve Geliştirme Direktörü Thimo Prziklang