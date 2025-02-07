MSG'den tarihi anlaşma

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Bu anlaşma kapsamında, GEMA repertuvarında yer alan milyonlarca eser artık Türkiye’de MSG güvencesi altında olacak. MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, “MSG olarak üyelerimizin haklarını en etkin şekilde korumak için uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

