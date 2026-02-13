Haberin Devamı

◊ “Mor Hicranlar” dinleyiciyle buluştu. Bu parçanın ortaya çıkış hikâyesini ve sizin için taşıdığı anlamı anlatır mısınız?

- Bu şarkıyı 90’lı yıllarda yazdım. Mora olan tutkum hiç bitmez; mor benim için en asil renktir. Hicranı da bu şarkıda en üst düzeyde, güçlü bir biçimde vurgulamak istedim.

◊ Şarkının isminde geçen “mor” ve “hicran” kelimeleri oldukça güçlü çağrışımlar yapıyor. Bu iki kavram sizin dünyanızda neyi temsil ediyor?

- Mor, asaletin ve gücün simgesidir. Hicran ise yerlerde sürünen bir acı değil; asil bir şekilde yakınan, derin ve vakur bir duygudur. Bu şarkı tam olarak bunu anlatıyor.

10 YIL BOYUNCA

SESİMİ KAYBETTİM

◊ “Mor Hicranlar”ı seslendirirken en çok hangi duygularla yüzleştiniz? Stüdyoda sizi en çok etkileyen an neydi?

- 90’larda bu şarkıyı yaptığım dönemde ses tellerimden ameliyat oldum ve 10 yıl boyunca sesimi kaybettim. Bu nedenle şarkıya gereken değeri o yıllarda veremedim. O dönemlerde zamansız, her zaman dinlenebilecek şarkılar yapılırdı. Bugün ise çoğu, beste bile diyemeyeceğim, üç beş ay ömrü olan gürültüler üretiliyor. Bu yeni düzenlemede biraz rock, biraz oryantal ve keman dokunuşları olsun istedim. Selim Çaldıran düzenlemede harikalar yarattı; tam da hayal ettiğim gibi oldu. Selim’le müzik dilimiz çok iyi örtüşüyor ama daha önce okuduğunuz bir şarkıyı yeniden yorumlamak gerçekten zor. “Bırak, içinden geldiği gibi söyle, biraz rock tınıları kat” dedim. O da çok beğendi. Bir haftada YouTube’da 650 bin izlenmeye ulaştık. Sansasyonsuz, rafine bir izlenme bu. Demek ki insanların özlediği bir şeyler var.

Haberin Devamı

◊ Dinleyicinin kendinden bir parça bulmasını özellikle istediğiniz bir duygu ya da mesaj var mı?

- Şarkıda sevginin kapı arkasına tutsak edildiğinden söz ediyorum. İnsanlar bu noktaya çok takılıyor çünkü sevgi, güven ve sadakat artık bulunamaz hâle geldi. “Mor Hicranlar”, gönül yarasını bulmuş bir şarkı. Deste deste güller harcanmış bu fani dünyada ama yine de “Ne anladın, çözemezsin” diyor.

◊ “Mor Hicranlar” müzikal yolculuğunuzda nasıl bir yerde duruyor?

Haberin Devamı

- “Mor Hicranlar”, hem benim hem de arkadaşlarım arasında en sevilen şarkılarımdan biri.

◊ Şarkıyı ilk kez dinleyenlerden gelen geri dönüşler nasıl? Sizi özellikle duygulandıran bir yorum oldu mu?

- Harika geri dönüşler alıyorum, henüz olumsuz bir yoruma rastlamadım. Bir genç, “Bu sesi nasıl daha önce duymadım, gerçekten şaşırıyorum. Umarım hak ettiğiniz değeri alırsınız” demiş. Bir başkası, “Çok pişmanım, bu güzel şarkıyı neden daha önce dinlemedim?” diye yazmış. Gerçekten çok güzel yorumlar geliyor.

◊ Canlı performanslarda tepkiler nasıl?

- Nakaratı hep birlikte söylüyoruz. Şarkıyı ilk kez duyanlara bile hemen geçiyor, çok güzel bir enerji oluşuyor.

Haberin Devamı

SEVGİYİ KAPININ ARKASINA TUTSAK ETMEYİN

◊ Günümüz müzik dünyasında duygusal şarkılar üretmenin sizce yeri ve önemi nedir?

- Söz ve müzik birbirini öptüğü zaman güzel şarkı çıkar. Son yıllarda ise bu çok nadir. Çoğu sabun köpüğü gibi. En büyük şansım, söz ve müziğin bana ait olması ve zamansız şarkılar yapabilmem.

◊ “Mor Hicranlar”ı dinleyenlere tek bir cümleyle anlatsanız...

- Sevgiyi kapı arkasına tutsak etmeyin. Sevgi, güven ve sadakat yoksa insan olmanın da anlamı yoktur. Para sizi tedavi

edemez.

MÜZİĞİN DEĞERİ KALMADI PARA HER ŞEYİN ÖNÜNDE

◊ Müzik sektöründe uzun yıllardır var olan bir sanatçı olarak, dün ile bugünü kıyasladığınızda sizi en çok şaşırtan değişim ne oldu?

Haberin Devamı

- Birkaç yıl önce bazı radyolar, “Biz tamamen hit çalıyoruz” dediler. Ben de “Gökyüzüne boruyla mı üflüyorsunuz da hit oluyor, çalmadan” dedim. Eskiden radyolar, yeni çıkan şarkıyı ilk biz çalalım diye yarışırlardı. Şimdi ise birçok radyo parayla dönüyor; aynı isimler, aynı saatler. Müziğin değerinin çok kaldığını sanmıyorum, para her şeyin önünde.

◊ Geçmişte üretilen şarkılarla bugünkü müzik anlayışı arasında sizce en temel farklar neler?

- Eskiden zamansız, her zaman dinlenebilecek şarkılar yapılırdı. Şimdi ise çoğunlukla üç beş ay ömrü olan, müzik bile denemeyecek gürültüler var.

Ben her zaman butik bir kimlik oldum. Çizgim, rengim, prensiplerim, karakterim netti; buna sadık kaldım. Oyunun kuralları beni ilgilendirmedi.