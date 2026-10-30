Monako Sarayı'nda ölüm şoku: Bir kişi tutuklandı

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Monako Prensi Albert'in kuzeninin oğlu olan Antoine de Massy, geçtiğimiz pazar günü Larvotto Bulvarı'nın yakınlarındaki bir parkta ölü bulundu.
Henüz 29 yaşında olan Antoine'ın yüksekten düşerek hayatını kaybettiğine dair bulgular elde edildi.
Antoine de Massy'nın cansız bedeninin bulunmasından sonra polis soruşturma başlattı. İpuçlarını takip eden yetkililer, 42 yaşındaki Ukraynalı bir adamı 'taksirle adam öldürme" iddiasıyla tutukladı.
Söz konusu kişi aynı zamanda zor durumdaki bir kişiye yardım etmemek suçuyla da itham edildi.
O sırada Antoine yanındaki söz konusu adamdan destek alarak yürüyordu.
Monako Başsavcısı Stephane Thibault, Ukraynalı adamın olayla ilgili sorulara yanıt vermemesi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.
Olayın gerçekten bir cinayet olup olmadığı soruşturuluyor.
Antoine, hayatının büyük bir kısmını Miami'de geçirdi ve Florida Uluslararası Üniversitesi'nde eğitim gördü. Talihsiz adam tenis sporuna olan tutkusuyla da biliniyor.
Antoine'ın Monako Prensi Albert ile bağlantısına gelirsek. Genç adam Albert'in kuzeni Christian de Massy ile Cecile Gelabele'nin oğluydu.