Modern Folk Üçlüsü'nün efsane ismi Selami Karaibrahimgil hayatını kaybetti

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Bir döneme damga vuran ünlü grup Modern Folk Üçlüsü’nün önemli ismi Selami Karaibrahimgil, 80 yaşında hayatını kaybetti.



Ünlü sanatçı ve grubun üyesi Doğan Canku acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

'ÖZEL BİR SANATÇIYDI'

"Modern Folk Üçlüsü'nü birlikte kurduğumuz. Kadim dostum, yılları, yolları ve hayatı uzun süre birlikte paylaştığımız "Selami Karaibrahimgil"in vefatını derin üzüntüyle duymuş bulunmaktayım.

Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.

Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Ülkesine her mecrada büyük hizmetleri olan özel bir sanatçıydı. Milletimizin başı sağ olsun.

Işıklar içinde uyu Selami..."

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'GERÇEKTEN YALAN BU DÜNYA'

Usta sanatçının vefatını öğrenen ve bir dönem birlikte çalışan Ayşegül Aldinç ise paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü;

Doğan’ın (Canku) “Selami’yi kaybettik” mesajıyla güne başlamak allak bullak etti.

Üstesinden gelmem gereken o kadar karmaşık bir gün yaşadım ki anca kafamı toplayıp yazabiliyorum.

Ne kadar toplamaya çalışsam da anılar her bi yana dağılmış…

Toparlayamıyorum.

Onlarla başladı benim serüvenim.

Her birini ayrı ayrı çok sevdim.

Modern Folk Üçlüsü’nün birbirinden değerli ve önemli üyelerinden biri yok artık.

Yüzmeyi bilmeden cesaret edip okyanusa atlayışımın ilk şahidiydi Modern Folk Üçlüsü.

Eurovision Şarkı Yarışması kariyerimin başlangıcıydı.

Meşaleyi yakansa onlar…

Bu güçlü üçlüyle kendimi hep güvende hissettim.

Eurovision’dan sonra ülkemizi çeşitli dünya ülkelerinde temsile devam ettik.

Gurubun en esprili, en çelebi üyesiydi Selami.

1981 Eurovision’unda dikkatleri çekince dört bir yandan teklifler gelmeye başladı.

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Napoli’den Nijnevartovsk’a (Sibirya) sahneler aldık.

Selami müzisyenliğinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Londra ve New York dahil olmak üzere yıllar yılı görev yapmış bir devlet görevlisiydi.

“Sofya’da tek başına sahne almak ister misin?” teklifini seve seve kabul etmiştim. Müzisyen arkadaşlarımızla birlikte gitmiştik o da bize eşlik etmişti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığını Doğan Canku’dan öğrenmiştim.

İnsan geçmişle şimdi arasına sıkışmış bir garip varlık.

Algınla baş edemiyorsun.

Herkes kendi hayatının keşmekeşinde savrulurken gün geliyor hayatına değen bir değerin, o canlı, matrak, çalışkan adamın bu dünyadan göçmeden önceki tasvirine, gittikçe tükenip kayboluşuna akıl sır erdiremiyorsun.

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Gerçekten yalan bu dünya.

Biz tam tersi olur sanırken her kayıpta kendine gelir gibi olup sonra dağılmaya devam ediyorsun.

Sevgili eşi Semra’ya, Ahmet’e (Kurtaran)

Doğan’a, kardeşi Süavi Karaibrahimgil’e, yeğeni Nil Karaibrahimgil’e ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

Rahmetle…"

SELAMİ KARAİBRAHİMGİL KİMDİR?

Mehmet Selami Karaibrahimgil 15 Kasım 1944’te dünyaya gelmiştir. müzisyen, bürokrat. Orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde yapmış, lise tahsilini ise babasının görevi nedeniyle Anadolu'nun değişik şehirlerinde tamamlamıştır.

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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunudur. 1972 yılında Turizm Bakanlığına girmiş, çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

1987-1992 yılları arasında Londra’da, 1996-2001 yılları arasında New York’ta turizm ataşesi olarak görev yapmıştır. 2002 Mart ayında Tanıtma Genel Müdürlüğü görevine atanmış, Mayıs 2005'e kadar 3 yılı aşkın bir süre bu görevde kalmıştır. Selami Karaibrahimgil 65 yaşını kutladığı 2009 yılında emekli olmuştur.

Selami Karaibrahimgil aynı zamanda “Geleneksel Halk” ezgilerini çok seslendirerek ün kazanan Modern Folk Üçlüsü müzik topluluğunun bir üyesi olup, Modern Folk Üçlüsü’nün diğer üyeleri Ahmet Kurtaran ve Doğan Canku ile birlikte, 35 ülkede 400'ün üzerinde konser, TV-radyo programı, festival ve yarışmaya katılarak, Türkiye’yi bir “Kültür Elçisi” olarak temsil etmişlerdir.

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Seoul Şarkı yarışmasında 1978’de Nükhet Duru ile ‘En iyi Performans’ ödülünü kazanmış, 1981’de ise İrlanda’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’na Türkiye’yi temsilen Ayşegül Aldinç ile birlikte katılmışlardır.

2009 yılında 40. sanat yılını kutlayan Modern Folk Üçlüsü bu güne kadar çeşitli gazete, dergi ve müzik otoritelerince 9 kez yılın topluluğu seçilmişlerdir.

Topluluğun; 5 LP’si, 14 adet 45’liği ve 7 CD’si ve 2 DVD'si bulunmaktadır. Selami Karaibrahimgil evli ve 1 çocuk babası olup, aynı zamanda ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil’in amcasıdır.