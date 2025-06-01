Miss World 2025'in kazananı belli oldu… İşte dünyanın en güzel kadını!

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Taylandlı Opal Suchata Chuangsri, bu yıl Hindistan'da düzenlenen uluslararası güzellik yarışmasında cumartesi gecesi Miss World tacını taktı.
Opal Suchata Chuangsri Tayland’a tarihinin ilk Miss World birinciliğini getirerek tarihe de geçmiş oldu.
21 yaşındaki Chuangsri, Hindistan'ın güneyindeki Haydarabad şehrinde düzenlenen yarışmada 108 yarışmacı arasından birinci oldu.
Yarışmanın ikincisi ise Etiyopyalı Hasset Dereje Admassu oldu.
Opal Suchata Chuangsri kraliçelik tacını geçen yılın galibi Krystyna Pyszkova'dan aldı.
72 Miss World güzellik yarışması, Miss World 2016 kraliçesi Stephanie del Valle ve Hintli sunucu Sachiin Kumbhar tarafından sunuldu.
Hindistan, geçen yıl da bu yarışmaya ev sahipliği yapmıştı. Ev sahibi Hindistan’ın güzeli Nandini Gupta, son 20'ye kaldıktan sonra yarışmadan elendi.
Yarışmada Türkiye’yi temsil eden Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen ise dereceye giremedi.