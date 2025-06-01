×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Miss World 2025'in kazananı belli oldu… İşte dünyanın en güzel kadını!

Güncelleme Tarihi:

#Miss World#Miss World 2025#Tayland
Miss World 2025in kazananı belli oldu… İşte dünyanın en güzel kadını
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 10:19

Bu yıl Hindistan’da düzenlenen Miss World Dünya Güzellik yarışması dün gece yapıldı. Yarışmanın kazananı Tayland güzeli oldu.

Haberin Devamı

Taylandlı Opal Suchata Chuangsri, bu yıl Hindistan'da düzenlenen uluslararası güzellik yarışmasında cumartesi gecesi Miss World tacını taktı.

Opal Suchata Chuangsri Tayland’a tarihinin ilk Miss World birinciliğini getirerek tarihe de geçmiş oldu.

Miss World 2025in kazananı belli oldu… İşte dünyanın en güzel kadını

21 yaşındaki Chuangsri, Hindistan'ın güneyindeki Haydarabad şehrinde düzenlenen yarışmada 108 yarışmacı arasından birinci oldu.

Yarışmanın ikincisi ise Etiyopyalı Hasset Dereje Admassu oldu.

Miss World 2025in kazananı belli oldu… İşte dünyanın en güzel kadını

Opal Suchata Chuangsri kraliçelik tacını geçen yılın galibi Krystyna Pyszkova'dan aldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGüzellik kraliçesinden çok konuşulacak karar ‘Ahlaki olarak bunun bir parçası olamazdım’ deyip yarışmadan çekildiGüzellik kraliçesinden çok konuşulacak karar! ‘Ahlaki olarak bunun bir parçası olamazdım’ deyip yarışmadan çekildiHaberi görüntüle

72 Miss World güzellik yarışması, Miss World 2016 kraliçesi Stephanie del Valle ve Hintli sunucu Sachiin Kumbhar tarafından sunuldu.

Miss World 2025in kazananı belli oldu… İşte dünyanın en güzel kadını

Hindistan, geçen yıl da bu yarışmaya ev sahipliği yapmıştı. Ev sahibi Hindistan’ın güzeli Nandini Gupta, son 20'ye kaldıktan sonra yarışmadan elendi.

Yarışmada Türkiye’yi temsil eden Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen ise dereceye giremedi.

Miss World 2025in kazananı belli oldu… İşte dünyanın en güzel kadını

Haberle ilgili daha fazlası:
#Miss World#Miss World 2025#Tayland

BAKMADAN GEÇME!