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Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say büyük finale hazırlanıyor

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#Nursena Say#Miss Turkey 2022#71. Miss World Güzellik Yarışması
Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say büyük finale hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 09:08

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, 71. Miss World Güzellik Yarışması için Hindistan’da kampa girdi.

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9 Mart’ta yapılacak büyük finale hazırlanan Nursena Say, Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde iki gündür kampta.

Kraliçe adayı diğer ülke güzelleriyle çekilen renkli karelerini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say büyük finale hazırlanıyor

Say, Instagram hesabına yüklediği o karelerin altına şu notu düştü:

“Şimdiden sayısız anı ve dostluk biriktirdim. İşte neşe dolu geçen iki günün özeti. Yaşadığım her arkadaşlık ve güzel an için minnettarım.” Nursena Say’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

 

 

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#Nursena Say#Miss Turkey 2022#71. Miss World Güzellik Yarışması

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