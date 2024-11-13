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Minik Ressamların Eserleri Türkiye Turunda!

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#Sergi#43. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması#Yarışma
Minik Ressamların Eserleri Türkiye Turunda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 12:28

43. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kazananları İstanbul ve İzmir’de sanatseverlerle buluşuyor

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Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı bu yıl “Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız” temasıyla gerçekleştirdi.

Minik Ressamların Eserleri Türkiye Turunda

Çocukların geleceğe dair umutlarını ve düşlerini yansıttıkları eserler, Türkiye’yi dolaşarak geniş bir kitleye ulaşmaya başladı. İstanbul ve İzmir’de sanatseverlerle buluşacak olan sergi, çocukların gözünden 2050 yılını nasıl hayal ettiklerine dair ilham verici bir bakış sunuyor.
Minik Ressamların Eserleri Türkiye Turunda


 

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#Sergi#43. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması#Yarışma

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