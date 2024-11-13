Minik Ressamların Eserleri Türkiye Turunda!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 12:28
43. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kazananları İstanbul ve İzmir’de sanatseverlerle buluşuyor
Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı bu yıl “Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız” temasıyla gerçekleştirdi.
Çocukların geleceğe dair umutlarını ve düşlerini yansıttıkları eserler, Türkiye’yi dolaşarak geniş bir kitleye ulaşmaya başladı. İstanbul ve İzmir’de sanatseverlerle buluşacak olan sergi
, çocukların gözünden 2050 yılını nasıl hayal ettiklerine dair ilham verici bir bakış sunuyor.