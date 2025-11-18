Mine Koşan, Hürmüz krizine dava açıyor

Haberin Devamı

Ünlü sanatçı Mine Koşan müzikalin kadrosundan çıkarıldı. Koşan’ın hem oyun sırasında sahneye geç çıktığı hem de çok sigara içtiği için rol arkadaşları tarafından yapımcıya şikâyet edildiği öne sürüldü. Sanatçı ise avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınlayarak kendisine bir gerekçe sunulmadan oyundan çıkarıldığını iddia etti.



BİR TELEFONLA ÇIKARILDI



Avukat Halil Çelik, konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu:

“Mine Koşan, her hafta iki kez sahnelenen ‘Yedi Kocalı Hürmüz’ müzikalinde düzenli olarak sahne almış, görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Buna rağmen yapımcı tarafından kendisine herhangi bir gerekçe gösterilmeden, yalnızca bir telefonla müzikal kadrosundan çıkarıldığı bildirilmiştir. Bu ani ve gerekçesiz karar, hem şaşkınlık yaratmış hem de sürecin kamuoyuyla doğru şekilde paylaşılmasını zorunlu kılmıştır. Mine Koşan yıllardır sanat dünyasına emek veren, profesyonelliğiyle tanınan bir sanatçıdır. Uğradığı mağduriyetin giderilmesi için yasal süreç başlatılmıştır.”