Mine Çayıroğlu Frida rolüyle tiyatroda

Haberin Devamı

‘ÇALIKUŞU’ romanının 1986’daki dizi uyarlamasıyla hafızalara kazınan ve sonrasında birçok projede rol alan Mine Çayıroğlu, 22 yıl aradan sonra ‘Küçük Gözyaşı Güvercini Frida Kahlo’ oyunuyla tiyatroya döndü. Yapımcılığını Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu’nun üstlendiği, Yasemin Şimşek Tüzün’ün yazıp yönettiği oyun, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu’nda perde açtıktan sonra İstanbul prömiyerini Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Resimlerinin yanı sıra yaşam biçimiyle ve düşünceleriyle bir dönemin popüler kültür ikonu haline gelen ressam Frida Kahlo’yu canlandıran Mine Çayıroğlu, performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Haberin Devamı

Frida KahloÇayıroğlu, rolüne nasıl hazırlandığını şöyle anlattı: “Bir karakteri oynayabilmek için onu iyice anlamak gerekir; duygu ve düşünce yapısını ve yaşam felsefesini. Ben de Frida Kahlo’yu anlamaya çalıştım. Bildiğiniz gibi 20’nci yüzyılın en önemli kültür ikonlarından biri. Aynı zamanda devrimci, yaşadığı bedensel ve ruhsal travmalara rağmen acılarına tutunarak son nefesine kadar mücadele etmiş, bu yönleriyle birçok kadına ilham olmuş eşsiz bir sanatçı. Bir kadın olarak gerek yaşamı gerek sanatıyla bana da ilham veren Frida Kahlo’yu en iyi şekilde seyirciyle buluşturabilmek için birçok kaynaktan yararlandım. Yaşamı hakkında yazılmış kitapları okudum, biyografik filmini ve belgeselleri izledim, otoportrelerini inceledim.” Küçük Gözyaşı Güvercini Frida Kahlo ’, 4 Nisan’da Şişli’de İBB Kültür Habitat Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun 12 Nisan’da Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde, 15 Nisan’da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde, 19 Nisan’da TED Afyon Koleji Sahnesi’nde, 21 Nisan’da FKM Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Ayrıca 26 Nisan’da Bandırma Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde, 27 Nisan’da Maltepe Hilltown Seyirlik Sahne’de ve 29 Nisan’da da Bodrum Marmara Koleji Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Haberin Devamı

“22 yıl sonra tekrar sahnede olmak beni çok heyecanlandırdı” diyen Mine Çayıroğlu, yakında sinema filmleriyle de seyirci karşısına çıkacağını açıkladı: “Yeni bitirdiğim iki sinema filmi var. Ferit Karahan’ın yönettiği ‘Cinlerin Düğünü’ ve Hasan Tolga Pulat’ın yönettiği ‘Parçalı Yıllar’ filmleri.”

DİRENCİN SEMBOLÜ

FRİDA Kahlo ile arasında benzerlikler olduğunu dile getiren Mine Çayıroğlu, “Fiziksel ve ruhsal benzerliklerimiz olduğunu düşünüyorum; güçlü, kolayca pes etmeyen mücadeleci bir karakter yapısı. Sanata tutunarak yaşama karşı devrimci bir tutum. Duygusal ve affedici. Bir kelebeğin kanadı kadar narin ama bir çelik kadar sert” dedi. Çayıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Frida Kahlo direncin sembolüdür. Sadece resimleriyle değil, geçirdiği tüm bedensel ve ruhsal travmalara rağmen sanatından, kendine olan inancından ve duruşundan vazgeçmedi. Sanatın sınırlarını aşarak kendi yolunu çizdi. Bu güçlü duruş beni çok etkiledi.”