Milyonluk malikanede cansız bedenleri bulunmuştu... Tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı: Ölüm evinde yaşıyorlarmış!

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Hackman ve Arakawa'nın cansız bedenlerinin bulunduğu New Mexico'daki evlerinde yapılan yeni araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçek ise kelimenin tam anlamıyla tüyler ürpertici.

İnternetteki TMZ adlı sitenin haberine göre Hackman ve eşinin arazisindeki sekiz ayrı müştemilatta ölü kemirgenler ve bu kemirgen yuvaları bulundu.

Çiftin malikanesinin arazisinde yapılan araştırmalarda ölü kemirgenler, kemirgen yuvaları ve dışkısı bulundu. Arakawa'ya hanta virüsün bu şekilde bulaşmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bu da Betsy Arakawa'nın ölümüne neden olan Hantavirüs hastalığının nereden bulaşmış olabileceğini gösteriyor. Çünkü hastalık insana ölü kemirgen dışkılarından bulaşıyor.

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Bu korkunç gerçeği New Mexico Halk Sağlığı Departmanı, çiftin 4 milyon dolarlık New Mexico mülkünde sekiz binada ölü kemirgenler, bunların dışkılarını ce kemirgen yuvalarını ortaya çıkardı.

Araştırmalarda kemirgenlere ait bu izler çiftin arazisindeki iki küçük ev, üç garaj ve iki araçta bulundu.

Halk sağlığı departmanı, çiftin ana evinde istila belirtisi olmadığını belirledi.

Hackman ve eşinin cansız bedenlerinin bulunması dünyayı şoke etmişti.

Görünüşe göre Hackman ve Arakawa arazilerini işgal eden bu kemirgenlerden haberdardı. Çünkü bazı bölgelerle fare kapanları kurulmuştu.

Gene Hackman ve karısı Betsy Arakawa, 26 Şubat'ta evlerinde ölü bulunmuştu. Yapılan otopsi sonucu önce Arakawa'nın solunum yollarıyla ilgili ciddi sorunlara yol açan hanta virüs nedeniyle öldüğü belirlenmişti.

Alzheimer hastası olan Hackman'ın kalp pilinden son veri de 17 Şubat'ta alındı. Büyük olasılıkla karısının ölümünün bilincinde bile olmayan Hackman'ın da Arakawa'ınn ardından açlık ve bakımsızlık nedeniyle öldüğü belirtiliyor.