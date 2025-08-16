Milyonları olsa ne fayda! ‘Onları kaç kere karavanlarda uyuttum bilmiyorum’ Ünlü oyuncu üç çocuğunu setlerde büyüttü

Haberin Devamı

Peki ya ünlüler? Onlar biraz daha şanslı… En azından sahip oldukları büyük servetler sayesinde çocuklarına bakıcılar, evlerine yardımcılar tutabiliyorlar.

Böylece de yükleri diğer hemcinslerine göre bir hayli azalmış oluyor.

Ancak yine de bu pırıltılı dünyanın içinde çocuk büyütmek de çok kolay değil.

Üç çocuğuyla geçmişten bugüne çekilmiş birçok fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Reese Witherspoon da bu konuda içini döküp hayranlarıyla dertleşti.

Çocukları küçükken setlerde çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabına koyan ünlü oyuncu ne zorluklar çektiğini anlattı.

49 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, 25 yaşındaki kızı Ava Phillippe, 21 yaşındaki büyük oğlu Deacon Phillippe ve 12 yaşındaki küçük oğlu Tennessee Toth ile çekilmiş fotoğrafında gülümsüyordu.

Ancak bu gülücüklerin ardında çokça alın teri ve zor geçen günler vardı…

Reese Witherspoon’un kendisine ikizi kadar benzeyen büyük çocuklarını ilk eşi aktör Ryan Phillippe’le evliliğinden doğarken en küçük oğlu Tennessee ise ikinci eşi menajer Jim Toth’la olan evliliğinden doğdu.

Reese Witherspoon üç çocuğunu yetiştirirken yaşadığı zorlukları anlatırken eğer onları iş yaşantısına dahil etmese Hollywood kariyerinde başarılı olamayacağını itiraf etti.

Söze “Biri bana üç çocuk yetiştirip Hollywood'da kariyer yapmanın nasıl bir şey olduğunu sordu...” diye başlayan Reese Witherspoon “Birlikte karavanlarda çok zaman geçiriyor gibiydik” diye devam etti.

Çocuklarıyla film setlerinde ve kendisine ayrılan karavanda geçirdikleri anların görüntülerini paylaşan Reese Witherspoon “Her zaman birlikte yolda gibiydik” dedi.

Üç çocuk annesi olmanın onu bir dönem çok zorladığını da itiraf eden yıldız oyuncu “Günde 14 ila 17 saat çalışırken ağlardım, bazen bütün gece boyunca çalışıp yine de sabah erken kalkıp çocukları okula götürürdüm. Delicesine yorgundum” dedi.

Ünlü oyuncu çocukları işinin çok kötü bir meslek olduğunu düşünmesinler diye çektiği sıkıntıları da onlara yansıtmadığını anlattı.

Sözlerini "Sonuç olarak, bazen zor olsa da, çocuk sahibi olmak bana hayatta neyin önemli olduğuna dair bir bakış açısı kazandırdı. Eve gelip onları kucaklamak ve günlerini dinlemek kadar güzel bir şey yoktu!" diye sonlandıran Reese Witherspoon hayranlarına da “Bu güzel ve karmaşık yolculukta diğer annelerle birlikte olmaktan dolayı minnettarım” diye seslendi.