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Milliyet Mimarlık Dergisi’nin 43. sayısı bayilerde

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#Milliyet Mimarlık Dergisi#BEGA Architects#Yasemin Şener
Milliyet Mimarlık Dergisi’nin 43. sayısı bayilerde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 12:51

Milliyet Mimarlık Dergisi’nin 25 Ağustos Pazar günü Milliyet Gazetesi ile birlikte dağıtılan yeni sayısının kapak sayfasında, Antalya’nın Konyaaltı sahilinde halkın kullanımına sunulmak üzere rekreasyon ve dinlenme merkezi olarak tanımlanmış, Tamirci Architects tarafından tasarlanan Küçük Çaltıcak Halk Plajı dönüşüm projesi ele alınıyor.

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Mimarlık, mühendislik, sanat, tasarım ve sanal gerçeklik arasında disiplinler arası bir düzlemde üretim yapan; Londra ve İstanbul merkezli BEGA Architects çatısı altında hayata geçirdiği uluslararası projelerle konvansiyonel mimarlığın sınırlarını genişleten Y. Mimar Begüm Aydınoğlu Yurdakul ile güncel projelerinin yanı sıra algoritmik tasarım, sanal gerçeklik, metaverse ve yapay zeka teknolojileriyle evrilen mimarlık üretiminde mimarın değişen rolleri üzerine Mimar Yasemin Şener’in gerçekleştirdiği sohbeti söyleşi sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

Derginin Dosya sayfalarında, dünyanın dört bir yanında çeşitli ölçek ve işlevlerde inşa edilmiş, coğrafyaları birbirine bağlayan ve kentlere kimlik kazandıran çağdaş köprü yapılarından bir seçki sunuyoruz.

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Yerce + Taylan Architects tarafından olabildiğince az malzemeyle ve duvarsız, ferah bir mekân oluşturma fikriyle tasarlanan Stefany Sergileme Alanı projesini İç Mimari sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Makale sayfalarımızda bu ay, geçtiğimiz yüzyılda mimarlık, grafik tasarım ve ürün tasarımı alanlarını kapsayan geniş bir yaratıcı hareketin parçası olan ve minimal çizgiler, yumuşak eğriler, geniş açıklıklar, işlevsellik ve akışkanlıkla karakterize edilen, zamansız bir stil olarak günümüzde hala etkisini sürdürmeye devam eden “yüzyıl ortası modernizmi”ne odaklandık.

Gündem sayfalarımızda mimarlık ortamındaki yarışmalar, etkinlikler ve önemli gelişmelerin yanı sıra Suha Özkan’ın “Mimarlığımız İçin Bir Başarı, Bir Şölen: Seul Robot Müzesi” başlıklı yazısı yer alıyor.

Milliyet Mimarlık dergisinin dolu dolu içeriğini ay boyunca www.milliyet.com.tr ve www.yapidergisi.com web siteleri üzerinden e-dergi olarak indirebilirsiniz. Ayrıca Milliyet Mimarlık’a Getir, Trendyol ve Shopier uygulamaları aracılılığıyla 81 ilde ulaşabilmeniz mümkün. İstanbul'da 30 Haziran 2024 Pazar günü Milliyet Gazetesi ile ücretsiz olarak da temin edebilirsiniz!

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#Milliyet Mimarlık Dergisi#BEGA Architects#Yasemin Şener

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