Milliyet Arkeoloji ile 'Yaşayan Tarih'e Yolculuk

Haberin Devamı

Hellenistik Dönem'den Cumhuriyet'e kadar kesintisiz yerleşime tanık olan Stratonikeia, tarihin farklı dönemlerinden yapıları bir arada bulundurmasıyla birçok ören yerinden ayrılıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de kentte bu iç içe geçmiş tarihi birlikte yaşatmaya çalıştıklarını belirterek "bu eserleri bir elin parmakları gibi aynı anda koruduklarını" vurguluyor.

Milliyet Arkeoloji, yeni sayısında "tarih içinde tarih" sözü ile yaşamaya devam eden kenti okurlarına tanıtıyor. Stratonikeia'da Osmanlı Dönemi camiinin ahşap sütunlarının Antik Dönem mermer sütun başlıklarıyla desteklendiğini görebilir, bilinen en büyük gymnasion'un yanı başında Cumhuriyet Dönemi'ne ait restore edilmiş tescilli bir eve rastlayabilir, Sütunlu Cadde'de yürürken Osmanlı'nın taş döşeli yollarına adım atabilirsiniz.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Murat Barkan'ın görüşleri ışığında arkeolojik yerleşim ve buluntuların dünyaya nasıl tanıtılabileceği fikrinin peşine düşen dergi, bu noktada mitolojinin önemini irdeliyor. Yaklaşık 3600 yaşındaki metal Nebra gök diski veya yıldız haritasının bir saate nasıl ilham verdiğinin hikâyesini de Milliyet Arkeoloji sayfalarında okuyabilirsiniz.

Laodikeia'da bulunan orijinal boyalı eşsiz heykeller, Frig Vadisi'nde doğanın ve tarihin kalbinde bir gezi, Hierapolis'te gece müzeciliği de dergide yer alan yazılar arasında...

Bu sayıda, Tavşanlı Höyük kazılarına gönüllü olarak katılan 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin "kazı günlüğü" de yer alıyor. Hint mitolojisinden bir öykünün yer aldığı dergide, Çanakkale'de bir köyde "sandalye" olarak kullanılırken tespit edilen binlerce yıllık yazıttaki önemli bilgileri de bulabileceksiniz.

Milliyet Arkeoloji'nin yeni sayısı, 18 Ağustos Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla'da Milliyet gazetesi ile birlikte bayilerde ve Milliyet e-gazete uygulamasında. Dergiyi internet üzerinden e-ticaret platformlarından da satın almak mümkün.