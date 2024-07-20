Milliyet Arkeoloji dergisinin son durağı Teos Antik Kenti

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İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan Teos Antik Kenti, Dionysos Tapınağı ile öne çıkıyor. Kentte son dönemde çalışmaların yoğunlaştığı yerlerden biri ise yeni yeni tanınmaya başlanan bir tapınak. Milliyet Arkeoloji dergisi, yeni sayısında bu tapınağın odağında Teos’u büyüteç altına alıyor.

Milliyet Arkeoloji & İş Sanat Kültürel Miras Buluşmalarının son durağı, İzmir’in Seferihisar ilçesinde yer alan Teos Antik Kenti oldu. Teos'ta, Kazı Başkanı Prof. Dr. Musa Kadıoğlu kentteki çalışmalar hakkında en son bilgileri paylaştı. Bu bilgilerin arasında, Teos’ta yüzyıllardır varlığı bilinen ancak hakkındaki bilgiler çok sınırlı olan bir tapınak da yer alıyor. Tapınakla ilgili olarak Prof. Dr. Musa Kadıoğlu şunları kaydetti: "Tanrıça Roma, Roma'nın koruyucu tanrıçası ve Augustus, Roma'nın ilk imparatoru. M.Ö. 170'te yapılan tapınak, Cumhuriyet Dönemi'nin sona ermesi ve İmparatorluk Dönemi'nin başlamasıyla miladi yılların başlangıcında büyütülüyor ve Tanrıça Roma ve Augustus Tapınağı adını alıyor.” Tapınak ve Teos’la ilgili ayrıntılı bilgiler, Milliyet Arkeoloji’nin 39. sayısında yer alıyor.

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Derginin yeni sayısında Paris’te başlayacak Olimpiyat Oyunları nedeniyle olimpiyatların Antik Dönem’e uzanan tarihine de değiniliyor, Antik Yunan’ın ilk spor yapıları olan stadyumların günümüze kadar olan değişimleri de inceleniyor.

Dergide yer verilen konulardan biri de İstanbul'un Zeyrek semtinde bulunan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen tarihi Çinili Hamam. Çinili Hamam, 13 yıl süren detaylı restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını ziyaretçilere açtı. Proje direktörü Yavuz Suyolcu, “Kazılarda elde ettiğimiz buluntular, şehrin geçmişi ve geleceği hakkında önemli bilgiler sunuyor” diye konuştu. Dergi, restorasyon sürecinde, hamamın orijinal özellikleri korunarak gerçekleştirilen çalışmaları okurlarına aktarıyor.

Daha birçok yazıyla okurlarını tarihte bir geziye davet eden Milliyet Arkeoloji, 21 Temmuz Pazar günü İstanbul, Ankara (Çankaya) ve İzmir’de Milliyet gazetesi ile bayilerde. Dergiye internet üzerinden de ulaşmak mümkün.