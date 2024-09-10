Milliler gecelerde

Haberin Devamı

Bertuğ Yıldırım ve Metehan Baltacı sabaha karşı 04.30’da Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

İkili, gazetecileri fark edince yanındaki kız arkadaşlarını bıraktı. Milli futbolcular, daha sonra özel şoförlü araçlarıyla kız arkadaşlarını almayı deneseler de başarılı olamadılar. Yıldırım ve Baltacı, ardından Riva’daki milli takım tesislerine gitti.

Haberin Devamı