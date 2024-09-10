Milliler gecelerde

Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 08:53
Bertuğ Yıldırım ve Metehan Baltacı, sabaha karşı kız arkadaşları ile görüntülendi. Cenk Tosun da yalnız başına bir mekandaydı.
Bertuğ Yıldırım ve Metehan Baltacı sabaha karşı 04.30’da Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
İkili, gazetecileri fark edince yanındaki kız arkadaşlarını bıraktı. Milli futbolcular, daha sonra özel şoförlü araçlarıyla kız arkadaşlarını almayı deneseler de başarılı olamadılar. Yıldırım ve Baltacı, ardından Riva’daki milli takım tesislerine gitti.Cenk Tosun
ise önceki gece Etiler’deki bir mekana girerken görüntülendi. Futbolcu, arkadaşları ile mekanda birkaç saat geçirdikten sonra oradan ayrıldı.