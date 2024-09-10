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Milliler gecelerde

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#Bertuğ Yıldırım#Metehan Baltacı#Cenk Tosun
Milliler gecelerde
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 08:53

Bertuğ Yıldırım ve Metehan Baltacı, sabaha karşı kız arkadaşları ile görüntülendi. Cenk Tosun da yalnız başına bir mekandaydı.

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Bertuğ Yıldırım ve Metehan Baltacı sabaha karşı 04.30’da Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Milliler gecelerde


İkili, gazetecileri fark edince yanındaki kız arkadaşlarını bıraktı. Milli futbolcular, daha sonra özel şoförlü araçlarıyla kız arkadaşlarını almayı deneseler de başarılı olamadılar. Yıldırım ve Baltacı, ardından Riva’daki milli takım tesislerine gitti.

Milliler gecelerde


Cenk Tosun ise önceki gece Etiler’deki bir mekana girerken görüntülendi. Futbolcu, arkadaşları ile mekanda birkaç saat geçirdikten sonra oradan ayrıldı.

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Milliler gecelerde



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#Bertuğ Yıldırım#Metehan Baltacı#Cenk Tosun

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