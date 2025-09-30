Milano’nun özel konuğu

Haberin Devamı

Markanın moda haftasında düzenlenen defilesini dünya yıldızlarıyla birlikte en ön sıradan izleyen Hadise, Meryl Streep ve Naomi Campbell gibi ünlü isimlerin katıldığı özel davette de boy gösterdi.



Defilede ve etkinlikte markanın tasarımlarıyla basının karşısına çıkan şarkıcıya Kerem Bürsin eşlik etti.

Gişe rekortmeni “Şeytan Marka Giyer”in devam filminin çekimleri de moda şovu sırasında canlı olarak gerçekleştirildi. Hollywood yıldızlarının katılımıyla yapılan çekimlerde Hadise de yer aldı.