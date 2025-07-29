Midyat’tan Çeşme’ye... Atakan Özkaya ve Alper Çankaya tatilde!

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Yoğun geçen sezonun ardından tatilde yorgunluk atan iki yakın arkadaş, önceki gün The Beach of Momo Dalyan’da görüntülendi.

Denize girip uzun süre yüzen ikili, daha sonra localarına geçip güneşlendi. (Deniz BOY)

Fiziğiyle yıllara meydan okuyan Tülin Şahin, formunun sırrını açıkladı.

Beslenmesine dikkat eden ve düzenli spor yapan 45 yaşındaki ünlü manken, yıllardır aksatmadığı rutinini

şu sözlerle paylaştı:

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“Yaz-kış her gün en az 1 saat aqua gym (su jimnastiği) yapıyorum. Tüm egzersizler faydalı, ancak suda yapılanlar daha zevkli ve etkili."

Hem iş hem tatil

Mert Demirci önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Ruins Luxury Resort’te objektife takıldı. Bir iş birliği için Bodrum’da olduğu öğrenilen oyuncu, plajda arkadaşıyla keyifli bir gün geçirdi. (Tolga BOZDUMAN)