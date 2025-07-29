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Midyat’tan Çeşme’ye... Atakan Özkaya ve Alper Çankaya tatilde!

Güncelleme Tarihi:

#Atakan Özkaya#Alper Çankaya#Uzak Şehir
Midyat’tan Çeşme’ye... Atakan Özkaya ve Alper Çankaya tatilde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 09:26

Kanal D’nin Mardin-Midyat’ta çekilen reyting rekortmeni dizisi “Uzak Şehir”de ‘Kaya’yı canlandıran Atakan Özkaya ile ‘Şahin Albora’ya hayat veren Alper Çankaya, tatil için Çeşme’yi tercih etti.

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Yoğun geçen sezonun ardından tatilde yorgunluk atan iki yakın arkadaş, önceki gün The Beach of Momo Dalyan’da görüntülendi.

Midyat’tan Çeşme’ye... Atakan Özkaya ve Alper Çankaya tatilde

Denize girip uzun süre yüzen ikili, daha sonra localarına geçip güneşlendi. (Deniz BOY)

Midyat’tan Çeşme’ye... Atakan Özkaya ve Alper Çankaya tatilde


Sırrı su jimnastiği

Fiziğiyle yıllara meydan okuyan Tülin Şahin, formunun sırrını açıkladı.

Beslenmesine dikkat eden ve düzenli spor yapan 45 yaşındaki ünlü manken, yıllardır aksatmadığı rutinini
şu sözlerle paylaştı:

Midyat’tan Çeşme’ye... Atakan Özkaya ve Alper Çankaya tatilde

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“Yaz-kış her gün en az 1 saat aqua gym (su jimnastiği) yapıyorum. Tüm egzersizler faydalı, ancak suda yapılanlar daha zevkli ve etkili."

Hem iş hem tatil

Mert Demirci önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Ruins Luxury Resort’te objektife takıldı. Bir iş birliği için Bodrum’da olduğu öğrenilen oyuncu, plajda arkadaşıyla keyifli bir gün geçirdi. (Tolga BOZDUMAN)

Midyat’tan Çeşme’ye... Atakan Özkaya ve Alper Çankaya tatilde

 

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#Atakan Özkaya#Alper Çankaya#Uzak Şehir

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