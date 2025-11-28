'MFÖ’nün arabesk versiyonuyuz'

Haberin Devamı

◊ Gülşen’in “Seyre Dursun Aşk” şarkısına cover yaptınız. Bu şarkıyı neden tercih ettiniz?

- Fatih Ahıskalı: 2012 yılında Ozan Çolakoğlu’nun “01” isimli albümünde yer almıştı bu şarkı. Ud ve cümbüşü de ben çalmıştım orada. O kadar etkilendim ki şarkıdan, o günden beri hep dilimdedir “Seyre Dursun Aşk”. Hep içimde vardı bu şarkıyı yapabilmek ama Murat gibi hakkını verecek bir solistle yolum hiç kesişmemişti.

Ozan ve Gülşen hiç tereddüt etmeden izin verdiler şarkıya. Çünkü şarkının en büyük fanı olduğumu biliyorlardı.

◊ Gülşen şarkıyı sizden dinledi mi? Herhangi bir yorumu oldu mu?

- Fatih Ahıskalı: Ozan ve Gülşen’e daha mix başlamadan ham halini yolladım tabii ki. Ozan şöyle döndü: “Bayıldık.” Ozan ve Gülşen’in çok beğenmesine bütün ekip çok mutlu olduk.

MURAT KALBİMİZDEKİ ATEŞİ ORTAYA ÇIKARDI

◊ Murat Coşgun gruba yeni katıldı. Böyle bir değişikliğe neden gidildi?

- Göktuğ Varyozdöken: Fatih abi ve ben henüz grubu kurmadan uzun süre Murat gibi bir solist aradık. Ya bulduklarımız yetersiz kaldı ya da yeterli olanlarla anlaşamayacağımızı anladık. Çünkü her şey sadece müzik değildi. Baktık olmuyor “Hadi ikimiz okuyalım” dedik.

Fena da olmadı aslında. İkimizin okuduğu, söz ve müziği Fatih abiye ait “Ustaların Karışımı” oldukça sevildi.

Murat’la tanışınca eski yapmak istediğimiz form tekrar depreşti yüreğimizde. Murat kalbimizdeki küllendiremediğimiz ateşimizi ortaya çıkardı desek yanlış olmaz. En başta yapmak istediğimiz zaten tam olarak buydu ama doğrusunu söylemek gerekirse Murat hayalimizden de iyi okuyor şarkıları.

KAZANCIMIZ FARKLILIKLARIMIZ

◊ Murat Bey’in gruba ne gibi katkıları oldu?

- Fatih Ahıskalı: Murat benim ruhumdaki yorumu yapıyor. Benim sesim bu konuda yetersiz olduğu için hemen ana solistliği Murat’a bıraktım. Bir nevi bana solistliği bıraktıran adam oldu Murat. Katkısı ise tek kelimeyle müthiş oldu.

- Göktuğ Varyozdöken: “MFÖ arabesk okusaydı nasıl olurdu” sorusunun cevabı gibi oluyor icralarımız bazen. Bizim de vokal performansımız çok arttı Murat’ın katılımıyla. Bir de şahane perküsyon çalıyor Murat. Zaman zaman bunu da ortaya çıkarıyoruz. Profesyonel seviyede perküsyon çaldığını bilmiyorduk açıkçası. Resmen bonus oldu bu durum.

- Murat Coşgun: Beni gerçekten mahcup ettiniz. Böyle muhteşem bir ekibin içerisinde olmak benim için hayal edilemez bir durum. Neticede Kayseri’de yaşıyordum ve hayallerim daha küçüktü. Fatih abi resmen hayallerimizi büyüttü. Çok büyük bir zevkle Karaf grubunda varlık gösteriyorum. Bir nebze katkım var ise ne mutlu bana.

◊ Müzik gruplarında olan bu tip farklılıkların olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz?

- Murat Coşgun: Belki benim çok grup müziği tecrübem yok ama farklı özelliklerin doğru bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşan ahengin müptelasıyız. Herkesin aynı olması grup olma yolunda asıl engeldir kanaatimce. Farklılıklarımız en büyük kazancımızdır.

- Fatih Ahıskalı: Herkes en iyi olduğu konuda varlık gösterebiliyor grubumuzda. Ben grubun lideriyim tevellütten mütevellit.

- Göktuğ Varyozdöken: Nasıl abi? O ne demek?

- Fatih Ahıskalı: Yaştan ötürü Göktuğ! Bir de tecrübeden. En nihayetinde Yeni Türkü ile başlayan ve kendi kurduğum gruplar da dahil, fazlaca tecrübem oldu. Bu yüzdendir ki grubun lideriyim. Göktuğ ise vokal partisyonlarını analiz ediyor. Kayıt teknolojileri konusunda da oldukça yetkin. Murat ise zaman içinde sosyal medya kullanımı detayları konusunda geliştirmiş kendini. Herkes kendi iyi olduğu konularda gruba liderlik ediyor açıkçası.

DENİZ SEKİ’DEN HARİKA BİR ŞARKI GELİYOR

◊ “Aşk ve Ötesi” albümündeki şarkıları yayınlamaya başladınız. Albüm de toplam kaç eser olacak?

- Murat Coşgun: Toplam dokuz eser hazırladık. Müziği Cengiz Onural, sözü ise Cengiz Onural ve Yavuz Turgul imzası taşıyan “Süper Baba” şarkısıyla beş tanesini çıkarmış olduk. İlk yayınladığımız eser Fikret Kızılok imzası taşıyan “Yeter Ki” oldu. Hemen akabinde Sözü Gülşen, müziği ise Gülşen’le Ozan Çolakoğlu imzası taşıyan “Seyre Dursun Aşk” yayınlandı. Üçüncü şarkımız ise daha önce Yüksek Sadakat grubundan dinlediğiniz bir Kutlu Özmakinacı şarkısı “Aşk Durdukça” oldu. Dördüncü şarkı sözü müziği Gülay imzası taşıyan “Cesaretin Var mı Aşka” parçasıydı. Dört şarkımız ise paylaşılmak için can atıyor.

- Fatih Ahıskalı: Deniz Seki’den de harika bir şarkı geliyor. Bu da özel bilgi. Diğerleri ise sürpriz olsun. Projemizi oluşturan bütün şarkılar aşka dair. O yüzdendir ki projemize “Aşk ve Ötesi” dedik. Aşka olan inancımız grubumuza uğur getirecektir diye düşündük.