MFÖ'den veda busesi

Haberin Devamı

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’u son kez bir araya getiren “MFÖ En İyiler Akustik, Vol. 1” adlı çalışma, bugün Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak.

Grubun en sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını içeren albümün kaydı, Özkan Uğur’un vefatından önce tamamlandı.

Üç sanatçı, “Sarı Laleler”, “Yandım”, “Vurgun Yedim”, “Ne Bileyim Ben”, “Benim Hâlâ Umudum Var”, “Ali Desidero”, “Sude”, “Deli Deli”, “Buselik Makamına”, “Sevdim Bir Kere”, “Aşkın Kenarından” şarkılarını akustik aranjmanlarla yeniden seslendirdi.

Özkan Uğur’un anısını yaşatacak olan çalışma, aynı zamanda MFÖ’nün ilk akustik cover albümü olma özelliğini de taşıyor

“MFÖ En İyiler Akustik, Vol. 1”in çıkış şarkısı, söz ve müziği Mazhar Alanson’a ait “Sarı Laleler” olarak belirlendi. Şarkının Özkan Uğur’un da yer aldığı klibinin yönetmen koltuğunda Kemal Başbuğ oturdu.