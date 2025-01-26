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Mezarının hali gündem oldu

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#Genco Erkal #Zincirlikuyu Mezarlığı#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Mezarının hali gündem oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 15:12

31 Temmuz 2024’te yaşamını yitiren Genco Erkal’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri sosyal medyada gündem oldu.

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Yağmurlarda toprağı kayan mezarın bakımsız görüntüsü tepki çekti. Bunun üzerine açıklama yapan kızı Ayşe Erkal, sanatçı için bir anıt mezar tasarlandığını söyledi:

Mezarının hali gündem oldu

“Türk usullerine göre mezar 6 ay ile 1 sene arasında yapılır zaten. Biz klasik mezar değil, bir anıt mezar yapmak istiyoruz. İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ile çalışıyoruz. Mimarlara haber verildi ve işlemlere başlandı. Tasarımlar yapılıyor. Şu an onay verdiğimiz bir tasarım yok ama yıldönümüne yetiştireceğiz. Bu konuda bizden bilgi alınmadan haber yapılıyor. Ancak bize haksızlık ediliyor.”

 

 

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#Genco Erkal#Zincirlikuyu Mezarlığı#İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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