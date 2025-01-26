Mezarının hali gündem oldu

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Yağmurlarda toprağı kayan mezarın bakımsız görüntüsü tepki çekti. Bunun üzerine açıklama yapan kızı Ayşe Erkal, sanatçı için bir anıt mezar tasarlandığını söyledi:

“Türk usullerine göre mezar 6 ay ile 1 sene arasında yapılır zaten. Biz klasik mezar değil, bir anıt mezar yapmak istiyoruz. İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ile çalışıyoruz. Mimarlara haber verildi ve işlemlere başlandı. Tasarımlar yapılıyor. Şu an onay verdiğimiz bir tasarım yok ama yıldönümüne yetiştireceğiz. Bu konuda bizden bilgi alınmadan haber yapılıyor. Ancak bize haksızlık ediliyor.”