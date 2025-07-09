Metin Özülkü: Şarkı yaparken tartışır küseriz

Haberin Devamı

MÜZİK dünyasının sevilen çiftlerinden Eda ve Metin Özülkü, 360 TV’de ekrana gelen “Banu Noyan’la En Moda” programına konuk oldu. Metin Özülkü, eşi Eda Özülkü ile ilişkilerini anlatırken “İkimiz de çok sakin görünürüz, ama şarkı yaparken daha iyiyi bulmada, problem çıkıyor. Özellikle şarkı yaparken, sabahlara kadar süren tartışmalar ve ailemizdeki tek küslük nedenidir, çok küslüğümüz oldu. Allah’tan 6 yıldır şarkı yapmıyoruz birlikte” dedi. Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”da Demet Özdemir’e şarkıcı Nisan rolünde destek olan ve diziye konuk oyuncu olarak katılan Metin Özülkü, “Senaryo gereği 1-2 yerde adım geçince, bana ‘oynar mısın’ dediler. Çok keyif aldım, 3 bölüm oynadım. Çağatay’la oynadık, Demet Özdemir’le oynadık. Çok seviyorum onları” diye konuştu.



RAP’İ BEĞENMİYORUM ZEVK ALMIYORUM



Metin Özülkü rap müzik için de ilk kez konuştu. Özülkü, “Rap’i beğenmiyorum, zevk almıyorum. Ceza’yı kastetmiyorum mesela, pıtır pıtır çok yapılıyor ya; ondan bahsediyorum. Güzel bir şey anlatıyorsan ve anlattığın birilerine dokunuyorsa, bunlara zaten saygımız ve sevgimiz sonsuz” dedi. Eda ve Metin Özülkü yeni nesilden sevdikleri yorumcuların isimlerini de verdi. Özülkü çifti Gökhan Türkmen, Güliz Ayla, Sıla, Melek Mosso’nun müziğini ve tarzını beğendiklerini açıkladı.

Haberin Devamı

MÜZİK YAPAMAYANLARIN MESLEĞİ ŞÖHRETÇİLİK



Banu Noyan’ın “Yıldız olarak baktığımız birine ‘ne işi var bunun sahnede’ dediğin oldu mu?” sorusu üzerine Metin Özülkü şu yanıtı verdi: “İlk başta bir çok isim için bunu çok söyledim. Sonra başka bir şey keşfettim, onların yaptığı müzik değil iş şöhretçilik mesleği! Müzik, müzisyenlik, sanatçılık değil o. Başka bir iş o. Ne kadar iyi şarkı söylediğin, sanatçı ruhuna sahip misin, üretiyor musun bir şey önemli değil orada, kendini bir yere konumlayıp, karşılığında da para kazanıyorsan başka bir özellik o. Sadece insanların bunu fark edebilmesini isterdim, ben çok iyi müzik yaptığı, çok iyi bir sanatçı olduğu için, şöhretçi olduğu için para veriyorum diyebilmesini isterdim.”

Üretmek sadece duygu işi değil

Haberin Devamı

Metin Özülkü, 90’lar müziğiyle şimdiki dönemi değerlendirdi: “90 ile 2000 arasında öyle bir geçiş var ki hiçbir nostaljik dönem 90’lar kadar önemli hale gelmedi. Üretmek sadece duygu işi değil. Üretmenin en büyük kaynağı motivasyon. Dolayısıyla bizim 500-600 şarkımız var. Bunlar hep duygusal motivasyonla oldu. Çektiğin zorluklar, çilelerdir aynı zamanda. Bu motivasyon olmadan içimden geldiği gibi bir şey yapmaya çalışıyorum, yapay geliyor bana.”

Türkan Şoray çok hevesliydi

Geçtiğimiz yıllarda usta sanatçı Türkan Şoray’ın “Türkan Şoray Söylüyor” isimli ilk albümünün müzik direktörlüğünü üstlenen Metin Özülkü, “Benim yıllardan beri ‘Türkan Şoray şarkıları’ diye albüm yapmak aklımdan geçerdi. Bir gün teklif geldi, ‘Türkan Hanım albüm yapacakmış, sizinle çalışmak istiyor’ diye. Onunla iki sene süren albüm yolculuğumuz oldu. Çok güzel şarkılar yaptık. Çok nahif biri. Dolayısıyla hiç ikiletmeden ne gerekiyorsa yaptı. Çok hevesli ve yetenekliydi.”