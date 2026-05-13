Metallica Hierapolis’te

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 11:04

Dünyaca ünlü metal grubu Metallica geçen akşam Yunanistan’da sahne aldı.

Grubun gitaristi Kirk Hammett ve basçısı Robert Trujillo, konser sonrası aileleriyle birlikte özel uçakla Denizli’ye geldi. Usta müzisyenler Pamukkale ve antik kent Hierapolis’i ziyaret etti.

Geziyi organizatör Cengizhan Yeldan duyurdu ve “Menajerleri rica ettiği için sorumluluk büyüktü. O yüzden daha önce konserlerde de Metallica’nın güvenliğini sağlayan Oktay Çavuş gezilerini organize etti.

Konuklarımız memleketten mutlu ayrıldı. Gezilecek yerlerin listesi geldiğinde Göbeklitepe vardı. Ama 2 bin km uzakta olduğundan listeden çıkarıldı” dedi. Kirk Hammett, Hierapolis antik kentinden fotoğraflarını sosyal medyadan şu notla paylaştı:

“Robert Trujillo ile antik Greko-Romen şehri Hierapolis’te harika ilhamlar yakalıyoruz.”

 

