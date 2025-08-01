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MESAM'da sular durulmuyor... 'Ferhat Göçer ‘Bu adamın önünü kesin’ dedi'

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#MESAM#Recep Ergül#Ferhat Göçer
MESAMda sular durulmuyor... Ferhat Göçer ‘Bu adamın önünü kesin’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 07:31

Recep Ergül, MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sarıca’yla beraber düzenlediği basın toplantısında dikkat çekici bir çıkışta bulundu: “Meslek birliği yöneticilerinin banka hesapları incelenmeli.”

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TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, bazı birlik üyelerinin kendisine ‘usulsüzlük’ iddiasıyla dava açmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ünlü sanatçılara MESAM’a geçmeleri için yüksek miktarda ödeme yapıldığı, bu ödemelerin de mevcut üyelerin telifinden kesildiği iddiasına yanıt veren Ergül, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ile Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’ni (MÜYORBİR) suçladı:

“Bizim başarımızdan rahatsız olan bu birlikler harekete geçti, bize operasyonda bulundular. Vaktiyle Sezen Aksu’dan tutun Erkin Koray’a kadar birçok ismi çeşitli vaatlerle MSG’ye götürdüler. Biz 4 yıldır revaçta olunca tersine göç başladı.”

15 BİN ÜYE AYAĞA KALKTI

MESAM’ın yeni binası da maliyetinin yüksekliği nedeniyle dava dosyasına girmişti. Ergül, konuyla ilgili şunları söyledi:

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“O mülk, üyelerden tek kuruş almadan, tasarrufla alındı. Gayrettepe’de 3 bin 500 karelik bir bina yapıyoruz. MSG ve MÜYORBİR buna taktı. Ferhat Göçer yapımcılara giderek, ‘Bu adamın önünü kesin’ dedi. MESAM şeffaf ama bu operasyondan sonra 15 bin üye ayağa kalktı. Onlardan sakin olmalarını rica ediyorum.”

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#MESAM#Recep Ergül#Ferhat Göçer

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