Meryem Uzerli: Sanatçının konfor alanı olmaz

Haberin Devamı

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, Marie Claire Arabia dergisiyle özel bir çekim gerçekleştirdi. Orta Doğu’da büyük hayran kitlesi olan ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri anlattı. Hürrem Sultan rolüyle şöhreti yakalayan Uzerli “Sizi bugünün izleyicileri için tarihi anlatıları yeniden hayal eden rollere çeken ne oldu” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben bir oyuncu olarak, okurken kendimi en canlı hissettiğim karakterleri, senaryoları ve projeleri seçiyorum. Ve her zaman ilgi çekici bir şey teklif edilmiyor ama tarihi ya da modern olması önemli değil, beni duygusal olarak hemen seçen rol oluyor.”

Ünlü oyuncu “Yaratıcı konfor alanınızın dışına çıkmanın sanatsal vizyonunuzu dönüştürdüğü tanımlayıcı bir anı paylaşabilir misiniz” sorusuna da ilginç bir yanıt verdi:

Haberin Devamı

TEK VİZYONUM KALPLERE DOKUNMAK

“Sanatsal bir konfor alanının var olduğunu düşünmüyorum. Bir sanatçının hiç konfor alanı olmadığına inanıyorum. Bu yüzden kendi işimi yapıyorum ve yıllar boyunca süren kişisel gelişim yolculuğunun dönüşümün kendisi olduğunu düşünüyorum. Tek vizyonum her zaman izleyicilerin kalplerine dokunmak oldu ve olacak. Bir şekilde yaptıklarımla beni hissederek kendilerini hissetmeleri. Ve tam tersi şekilde, onların beni hissettiğini hissederek kendimi hissediyorum.”