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Meryem Uzerli: Benim ilhamım geleneklerim

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#Meryem Uzerli#Muhteşem Yüzyıl#Marie Claire Arabia
Meryem Uzerli: Benim ilhamım geleneklerim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 09:32

“Muhteşem Yüzyıl”da canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle Orta Doğu’da da büyük hayran kitlesi olan Meryem Uzerli, Marie Claire Arabia dergisine özel açıklamalar yaptı.

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Hayattaki ilham kaynağını geleneklerinden aldığını belirten ünlü oyuncu “Gelenekler bana ailemi ve köklerimi hatırlatıyor, aynı zamanda kendimi güvende ve rahat hissetmemi sağlıyor. Bu yüzden her zaman ilhamımı burada arıyorum.” Meryem Uzerli tarzıyla ilgili de konuştu. Kendisini rahat ve mutlu hissettiren parçaları sevdiğini belirten Uzerli “Beni rahat ve mutlu hissettiren her şeyi seviyorum. Ama bu aynı zamanda duruma, mekâna ve ruh halime de bağlı. Mükemmel, zarif fırfırlı elbiseleri de çok seviyorum.”

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#Meryem Uzerli#Muhteşem Yüzyıl#Marie Claire Arabia

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