Meryem Uzerli: Benim ilhamım geleneklerim

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Hayattaki ilham kaynağını geleneklerinden aldığını belirten ünlü oyuncu “Gelenekler bana ailemi ve köklerimi hatırlatıyor, aynı zamanda kendimi güvende ve rahat hissetmemi sağlıyor. Bu yüzden her zaman ilhamımı burada arıyorum.” Meryem Uzerli tarzıyla ilgili de konuştu. Kendisini rahat ve mutlu hissettiren parçaları sevdiğini belirten Uzerli “Beni rahat ve mutlu hissettiren her şeyi seviyorum. Ama bu aynı zamanda duruma, mekâna ve ruh halime de bağlı. Mükemmel, zarif fırfırlı elbiseleri de çok seviyorum.”