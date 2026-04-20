×
Merve Özbey: Köy okullarında kütüphane kuruyoruz

#Merve Özbey#Sosyal Sorumluluk#Köy Okulları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 11:02

Merve Özbey hafta sonu Kıbrıs’taki Acapulco Hotel’de sahneye çıktı. Şarkıcı, konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Geçen günlerde sosyal medyada bir video paylaşarak 25 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konsere gelecek hayranlarından yanlarında kitap getirmelerini isteyen Özbey, projenin detaylarını anlattı:

“Ben kendimi bildim bileli kitap okumayı çok seviyorum ve istiyorum ki herkes okusun. Bostancı konserimize de ilgi büyük. Ben de madem bu kadar kalabalığız, hep birlikte bir iyiliğe imza atabiliriz dedim. Köy okullarına kütüphaneler kurma kararı aldık. Projemizi Milli Eğitim Bakanlığı’yla paylaştığımızda sağ olsunlar kabul ettiler ve bize yol açtılar. Okumayan çocuğumuz kalmasın.”

 

