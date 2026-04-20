Merve Özbey: Köy okullarında kütüphane kuruyoruz

Haberin Devamı

Geçen günlerde sosyal medyada bir video paylaşarak 25 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konsere gelecek hayranlarından yanlarında kitap getirmelerini isteyen Özbey, projenin detaylarını anlattı:

“Ben kendimi bildim bileli kitap okumayı çok seviyorum ve istiyorum ki herkes okusun. Bostancı konserimize de ilgi büyük. Ben de madem bu kadar kalabalığız, hep birlikte bir iyiliğe imza atabiliriz dedim. Köy okullarına kütüphaneler kurma kararı aldık. Projemizi Milli Eğitim Bakanlığı’yla paylaştığımızda sağ olsunlar kabul ettiler ve bize yol açtılar. Okumayan çocuğumuz kalmasın.”