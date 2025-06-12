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Mert Yazıcıoğlu: Çocukken evimize haciz memurları gelirdi

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#Mert Yazıcıoğlu#İcra#Ahmet Mümtaz Taylan
Mert Yazıcıoğlu: Çocukken evimize haciz memurları gelirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 16:46

Mert Yazıcıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu.

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Çocukluk yıllarını anlatan ünlü oyuncu “Hep çalışıyor hatırlıyorum annemle babamı. Mutlu muyduk, biraz para problemleri olan bir aileydik. Haciz memurları gelirdi, onları hatırlıyorum. Ben mikseri saklardım. O dönem çok hızlı geçti, lise döneminden sonra babamın vefatı, çalışma hayatım. Hızlı büyüdük, çocuk olduğumun farkına varmayı unuttum. Sokakta büyüdüm” diye konuştu.

Mert Yazıcıoğlu: Çocukken evimize haciz memurları gelirdi


MOTORUN ÜZERİNDE ÇOK CESURUM
ÖLMEYECEK GİBİ YAŞIYORUM
Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Gerçekleşmeyen hayalin” cümlesi üzerine Mert Yazıcıoğlu “Babamın erken vefatı. Ben 18 yaşındayken vefat etti babam. Onunla beraber bir dizimi ya da bir filmimi izlemek isterdim. Babamla hiçbir zaman izlemeyeceğimi biliyorum bir işimi, ama onu hayal etmekte serbestim. Gurur duyardı” dedi. Motosiklet tutkusundan da bahseden ünlü oyuncu “Motor kullanırken, board yaptığımda, ata bindiğimde başka bir şey düşünmüyorum. Sadece yolu düşünüyorum. Bir tür terapi, başka bir şey düşünmemek derken bunu kastettim. Motorun üzerinde çok cesurum, ölmeyecek gibi yaşıyorum. O yüzden motorumu sattım” diye konuştu.
Mert Yazıcıoğlu: Çocukken evimize haciz memurları gelirdi

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#Mert Yazıcıoğlu#İcra#Ahmet Mümtaz Taylan

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