Mert Yazıcıoğlu: Çocukken evimize haciz memurları gelirdi

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Çocukluk yıllarını anlatan ünlü oyuncu “Hep çalışıyor hatırlıyorum annemle babamı. Mutlu muyduk, biraz para problemleri olan bir aileydik. Haciz memurları gelirdi, onları hatırlıyorum. Ben mikseri saklardım. O dönem çok hızlı geçti, lise döneminden sonra babamın vefatı, çalışma hayatım. Hızlı büyüdük, çocuk olduğumun farkına varmayı unuttum. Sokakta büyüdüm” diye konuştu.

