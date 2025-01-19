Mert Turak: Biz birbirimize çok uygun değildik

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Birgül Kurtçu ile 2020 yılında evlenip 2023’te de boşanan Mert Turak “Evlenirken evlenmek doğru karar, boşanırken boşanmak doğru karar. Türkiye’de herkes majör sebepler bekliyor ya, biz çok birbirimize uygun değildik” dedi. Ünlü oyuncu hayatına girecek kadında aradığı özellikleri de anlattı: “Hayatımdaki hanımefendinin mangal gibi yüreği, ne zaman çekileceğini bilmesi, parmak ucunda yürüyüp ‘aman rol çalışıyor’ diye düşünmesi gerekiyor; o yüzden biraz ikili ilişkilerde beceriksizimdir!

