×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Mert Turak: Biz birbirimize çok uygun değildik

Güncelleme Tarihi:

#Mert Turak#Birgül Kurtçu#Boşanma
Mert Turak: Biz birbirimize çok uygun değildik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 17:18

Ünlü oyuncu Mert Turak, “Empati” programına konuk oldu.

Haberin Devamı

Birgül Kurtçu ile 2020 yılında evlenip 2023’te de boşanan Mert Turak “Evlenirken evlenmek doğru karar, boşanırken boşanmak doğru karar. Türkiye’de herkes majör sebepler bekliyor ya, biz çok birbirimize uygun değildik” dedi. Ünlü oyuncu hayatına girecek kadında aradığı özellikleri de anlattı: “Hayatımdaki hanımefendinin mangal gibi yüreği, ne zaman çekileceğini bilmesi, parmak ucunda yürüyüp ‘aman rol çalışıyor’ diye düşünmesi gerekiyor; o yüzden biraz ikili ilişkilerde beceriksizimdir!

Mert Turak: Biz birbirimize çok uygun değildik


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mert Turak#Birgül Kurtçu#Boşanma

BAKMADAN GEÇME!