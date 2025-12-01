Mert Demir: Ben işe çaycılık yaparak başladım

Haberin Devamı

Şarkıcılıktan önce prodüktörlük yaptığını dile getiren Demir, müzik dünyasına çaycı olarak adım attığını açıkladı:

“Prodüktörlük kısmı bende şarkıcılıktan önce gelen bir hikâye. Stüdyoda uzun yıllar çalıştım. Bu, çaycılıkla başlayan bir şeydi. 2013’te başladım, o zaman çay getir götür yapıyordum. Büyük grupların, isimlerin prodüksiyon süreçlerinde bulundum. Sonra şarkılarımı yazmak, şarkı söylemek devreye girdi.”

Çaycılık yaparken de mutlu olduğunu anlatan şarkıcı, “Ben mutlu olduğum bir yerdeydim. O kabloyu takmak, sökmek, gitar çalan birine çay getirmek, onun motivasyonunu yükseltmek, sonra oraya bir sanatçı getirip prodüksiyonunu yapmak, ardından kendi kayıtlarımı yapmak; çok öğretici bir süreçti benim için” dedi.

Haberin Devamı

SERENAY'A HER SABAH ÇİÇEK ALIRIM

2 yıldır oyuncu Serenay Sarıkaya’yla aşk yaşayan Mert Demir, bir gününün nasıl geçtiğini anlatırken şöyle dedi: “Sabah spora gidiyorum. Sonra kahve alıyorum, iki tane. Bir tane de çiçek alıyorum. Her sabah çiçek götürürüm. Erkekler zaten sevmezdi beni, şimdi hiç sevmeyecekler.”

ŞARKIYI ALMADI PİŞMAN OLDU

Mert Demir, hit şarkısı ‘Ateşe Düştüm’le ilgili bir itirafta bulundu: “Ateşe Düştüm’ü Ebru Yaşar’a vermek istedim. Çok tatlı birisi. Bana ‘Mertçiğim hayranlarım benden hit bekliyor, bu şarkı pek hit değil gibi’ dedi. Sonra şarkı aldı başını yürüdü. Bir gün bir yerde denk geldik, ‘Ben nasıl kaçırdım o şarkıyı’ dedi.”