Memleketinde iftar veriyor

Nusret Gökçe, memleketi Erzurum’un Şenkaya ilçesinde anne ve babası adına inşa ettirdiği külliyede en az 1000 kişiye iftar yemeği veriyor. Ünlü şef, bu anları da sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Ramazana yakışan bereketi, Erzurum’a yakışan asaleti ve size sınırsız ikramı aynı sofrada bir araya gelmemiz için afiyet olsun. Doğduğum köy ve şehir Erzurum’da, annem ve babamın anısına bunu inşa ettik. Her akşam yaklaşık 1000 kişi burada oruçlarını açıyor. Sınırsız iftar. Tamamen ücretsiz. Herkes hoş geldi. Namaz için bir cami, bilgi için bir kütüphane, seyahat edenler için bir misafirhane, çocuklar için bilgisayar odaları yani topluluğu bir araya getiren bir Ramazan çadırı. Bu bir iş değil. Bu bir şükran. Burası benim geldiğim yer.”