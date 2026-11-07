Melisa Döngel: Kas değil, maneviyat daha önemli

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27 yaşındaki Döngel, artık evlilik düşündüğünü ve hayatında ciddi bir ilişkiye yer vermek istediğini söyledi. Oyuncu, hayalindeki eşini de şöyle tarif etti:

“Boş bir aşk istemiyorum; ‘hadi beraber olduk, vakit geçirdik’ gibi değil. Artık evliliği çok istiyorum. Kas veya benzeri şeylerden ziyade maneviyat, kadına verilen değer, saygı ve sevgi çok daha önemli. Adam gibi biri çıksın, ben de onu adam gibi seveyim, o da beni adam gibi sevsin istiyorum.”



Murda ile sadece arkadaşız



Rap’çi Murda ile hakkında çıkan aşk iddialarına da açıklık getiren Melisa Döngel, aralarında romantik bir ilişki olmadığını vurguladı. Oyuncu, birlikte iki klip çektiklerini ve güzel bir arkadaşlık kurduklarını söyledi:

“Beraber iş yaptık, güzel iki klip çektik, enerjimiz tuttu. Kendisi çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım. Doğum günüme de katıldı. Ancak ilişki falan yok, çok zorlamayın. Şu an aşk yok bende ama olmasını çok istiyorum.”

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Anneliği kardeşimle tattım

Anne olmayı da çok istediğini söyleyen Döngel, kız kardeşi Elif ile yaşadığı deneyimin kendisine annelik sorumluluğunu küçük yaşta öğrettiğini anlattı:

“Ben zaten annelik tecrübesini tattım çünkü kız kardeşim benimle çok küçük yaştan beri beraber yaşıyor. Sorumluluk denilen şeyi ben ilk orada tecrübe ettim. Elif zaten benim kendi kızım gibi. Kendi çocuğum olduğunda nasıl bir hassasiyet göstereceğimi şimdiden çok iyi biliyorum. Anneliği çok istiyorum.”



