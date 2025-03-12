Melis Sezen: Artık kendimi yargılamayı bıraktım

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Ünlü oyuncu söyleşide üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Sosyal medya hesabını kendisinin yönettiğini belirten Sezen “En toksik özelliğiniz nedir” sorusuna ilginç cevap verdi:

“Bazen kendimi çok yargılıyorum ve suçlamaya giriyorum. Kendime fazla yükleniyorum. Şimdi onu bırakıyorum. Hiçbirimiz bunu yapmayalım. Çünkü kendimize neden duvar koyalım. Kendimizi her halimizle sevelim.”

Ünlü oyuncu markalarla iş birliğinde kriterlerini de açıkladı: “Öncelikle sevdiğim ve benim de günlük hayatta kullandığım bir marka olması lazım. Başka türlü olmaz. Hem gerçek olması hem de uyumlu olması lazım. İki tarafın da birbirini çekmesi gerekli.”