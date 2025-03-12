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Melis Sezen: Artık kendimi yargılamayı bıraktım

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#Melis Sezen#Boğaziçi Üniversitesi#Melis Sezen Kimdir
Melis Sezen: Artık kendimi yargılamayı bıraktım
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 10:05

Melis Sezen, Boğaziçi Üniversitesi Marka Zirvesi’nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

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Ünlü oyuncu söyleşide üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Sosyal medya hesabını kendisinin yönettiğini belirten Sezen “En toksik özelliğiniz nedir” sorusuna ilginç cevap verdi:

“Bazen kendimi çok yargılıyorum ve suçlamaya giriyorum. Kendime fazla yükleniyorum. Şimdi onu bırakıyorum. Hiçbirimiz bunu yapmayalım. Çünkü kendimize neden duvar koyalım. Kendimizi her halimizle sevelim.”

Melis Sezen: Artık kendimi yargılamayı bıraktım

Ünlü oyuncu markalarla iş birliğinde kriterlerini de açıkladı: “Öncelikle sevdiğim ve benim de günlük hayatta kullandığım bir marka olması lazım. Başka türlü olmaz. Hem gerçek olması hem de uyumlu olması lazım. İki tarafın da birbirini çekmesi gerekli.”

 

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#Melis Sezen#Boğaziçi Üniversitesi#Melis Sezen Kimdir

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