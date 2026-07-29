Melike Şahin: Seyircilerine mektup yazdı

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Ünlü şarkıcı hayranlarına bir de sürpriz hazırladı. Şahin el yazısıyla yazdığı mektubu seyirci koltuklarına bıraktırdı.

Oğlunu kucağına almak için gün sayan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

“Anne olmadan önceki bu son konserlerimde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ufaklı sahnelerde söylerken de, şehrin en büyük salonlarında kapalı gişe konserler verirken de kendimi hep evimde hissettim. Bu akşam siz de öyle hissedin istiyorum. Gelin dünyanın gailesine iki buçuk saatliğine ara verelim. Tüm şarkılar size, bana ve karnımdaki oğluma şifa olsun.”

Ardından yenilenen sahne tasarımıyla seyircisinin karşısına çıkan Melike Şahin, söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.