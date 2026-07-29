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Melike Şahin: Seyircilerine mektup yazdı

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#Melike Şahin#Harbiye Açıkhava#Harbiye Açıkhava Tiyatrosu
Melike Şahin: Seyircilerine mektup yazdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 10:57

7 aylık hamile olan Melike Şahin, önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi.

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Ünlü şarkıcı hayranlarına bir de sürpriz hazırladı. Şahin el yazısıyla yazdığı mektubu seyirci koltuklarına bıraktırdı.

Oğlunu kucağına almak için gün sayan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

Melike Şahin: Seyircilerine mektup yazdı

“Anne olmadan önceki bu son konserlerimde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ufaklı sahnelerde söylerken de, şehrin en büyük salonlarında kapalı gişe konserler verirken de kendimi hep evimde hissettim. Bu akşam siz de öyle hissedin istiyorum. Gelin dünyanın gailesine iki buçuk saatliğine ara verelim. Tüm şarkılar size, bana ve karnımdaki oğluma şifa olsun.”

Ardından yenilenen sahne tasarımıyla seyircisinin karşısına çıkan Melike Şahin, söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

 

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#Melike Şahin#Harbiye Açıkhava#Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

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