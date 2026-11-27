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Şahin’in avukatı Neslihan Sedef Erken tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, ünlü şarkıcının hem nüfus kaydında hem de sahnede ‘Melike Şahin’ olarak yer aldığı ifade edildi:

“Davalının tanınmışlıktan faydalanmak için faaliyet göstermediği bu alanda ‘Melike Şahin’ adını tescil ettirmesi iyi niyetli olarak kabul edilemez.” Davalı müzik öğretmeni Melike Şahin ise bu markayı şarkıcı Melike Şahin’den önce tescil ettirdiğini belirterek davanın reddini istedi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 2 yıldır görülen davada karar açıklandı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, müzik öğretmeni Melike Şahin’in ünlü şarkıcıya ait ‘Melike Şahin’ markasının müzik, dizi, film, reklamcılık, elektronik yayınlar ve haberleşme sistemleri alanlarında hükümsüz sayılmasına karar verdi.



