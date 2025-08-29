×
Melek Mosso'dan yıllar sonra gelen itiraf: Üç kez taciz yaşadım

#Melek Mosso#Taciz#İfşa
Melek Mossodan yıllar sonra gelen itiraf: Üç kez taciz yaşadım
İFŞALARIN yankıları sürerken, Melek Mosso da geçmişte tacize uğradığını açıkladı..

“Kız kardeşlerimin başına gelen korkunç şeyleri duyuyor, görüyor ve hepsiyle aynı dehşeti paylaşıyorum. Çocukluğumdan beri üç kere ben de bu durumla karşılaştım. Korku ve suçlanacağım duygusuyla asla kimseyle paylaşmadım. Hepinizi cesaretinizden ötürü kutluyorum. Ben hâlâ seslendiremiyor ve isim veremiyorum. Hatta başıma gelen bazı şeylerin tacize girdiğini bile ancak idrak edebiliyorum. Sesinizi yükseltmeniz bana ve bunları yıllardır içinde tutan herkese güç ve cesaret veriyor. Susmayın.”

#Melek Mosso#Taciz#İfşa

