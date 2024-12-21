Melek Mosso: Zorbalığa uğradım

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MELEK Mosso, hakkında merak edilenleri gazeteci Serhat Tekin’in YouTube programında anlattı. Müzik kariyerinde zorbalığa uğradığını dile getiren şarkıcı, şöyle konuştu:



ARKAMDAN ÇOK KONUŞUYORLAR



“Elimi uzattığımda havada bırakan kadın sanatçı oldu. Aynı masada oturduk, yarım saat benimle konuşmadı. Masada sadece ikimiz vardık. Beni görmezden geldi, çünkü o zaman benden çok daha üst seviyedeydi. Ama ne oldu? Zaman değişti, şimdi ben onu geçtim.” Mosso, “Yıllar sonra karşılaştığınızda siz ona aynı şeyi yaptınız mı?” sorusuna da “Hayır, asla yapmadım. Kişi kendinden bilir işi. Ben böyle bir hareket yapamam kimseye. Bu beni üzerdi” yanıtını verdi.



Programda Serhat Tekin, Melek Mosso’ya “Arkanızdan konuşulduğunu duyuyor musunuz? Hiç kulağınıza geldi mi hakkınızdaki dedikodular?” sorusunu da yöneltti. Melek Mosso, “Evet, çok duyuyorum. ‘Her şey de bu kıza yarıyor’, ‘Sesi de yok halbuki’, ‘Hep bu kız öne geçiyor’, ‘Yapmacık’ gibi şeyler konuşulduğunu duyuyorum. Hiç öyle değilim halbuki” dedi.



BU KULAKLARA GÖRE AĞIZ DEĞİLİM



Şarkıcı, bazen “Keşke hiç ünlü olmasaydım” diye düşündüğünü de itiraf etti:



“Tanınmış olmak çok zor. Özgür değilsin. Bir de beklenti çok. Herkes benden bir şey bekliyor. Kimisi ilk günlerdeki gibi olmamı istiyor. Kimisi istediği gibi giyinmemi istiyor. Kimisi sadece arabesk söylememi istiyor. O kadar çok istek var ki. Bunların altında bazen ezildiğimi hissediyorum. ‘Belki bu kulaklara göre ağız değilimdir’ dediğim anlar oluyor. Şevkim kırılmıyor ama bıktığım anlar oluyor.”