Melek Mosso: Kendimi tek kalıba koymadım

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 09:52

MELEK Mosso, Radyo D’de Fatih Uslu’nun konuğu oldu.

Şarkıcı, kendisini hiçbir zaman tek bir kalıba sığdırmadığını belirtti:

“Müzikte de hayatın her yerinde de aslında renkli olmak hoşuma gider. Kendimi hiçbir zaman tek bir kalıbın içine koymadım. ‘Ben şöyle biriyim ve hiç değişmeyeceğim’ diyen biri olmadım. Sürekli değişen, gelişen biriyim.”

Mosso, müzikal çeşitliliğin kendisini beslediğini vurguladı:

“Müzikte de aynı şekilde. Vaktim olsa kafamdan o kadar çok proje geçiyor ki. Ama sonra kendime ‘Melek, albümü bitirmen lazım’ diyorum. Aslında çok yönlüyüm ama bunu belki insanlara gösteremedim. Yakın çevrem biliyordu. Özellikle Kadıköy tayfası biliyordu. Sadece şarkı söylemek değil; senaryo yazmak, şarkı düzenlemek gibi çeşitli yönlerim var.”

