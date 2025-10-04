×
Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan ortak açıklama: Dostça bitti

Güncelleme Tarihi:

Melek Mosso ile Serkan Sağdıçtan ortak açıklama: Dostça bitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 07:41

ÜNLÜ şarkıcı Melek Mosso, 2 yıllık eşi Serkan Sağdıç’la evliliklerini bitirme kararı aldıklarını doğruladı.

Ünlü çift sosyal medya hesaplarında ortak bir açıklama yayınladı: “

Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz. Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz.”

