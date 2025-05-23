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Melek Mosso depremzedeler için Adıyaman'da

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#Melek Mosso#Adıyaman #6 Şubat Depremleri
Melek Mosso depremzedeler için Adıyamanda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 07:28

MELEK Mosso, Adıyaman’da depremzedeler için ücretsiz konser verdi.

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan şarkıcı, bayramı “Atatürk der ki; 19 Mayıs benim doğum günümdür. 19 Mayıs benim için Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günü gibidir. Kutlu olsun hepimize” diyerek kutladı.

Konserini izlemeye gelenlere teşekkür eden Mosso, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“6 Şubat’tan beri çok kayıplar verdik, çok yaralar aldık. Depremin acısını yüreğimde hissetmiş biriyim. Acınıza bir parça da olsa merhem sürebilmek için buradayım. Ben burada Adıyaman’ın evladı gibiyim. Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.”

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#Melek Mosso#Adıyaman#6 Şubat Depremleri

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