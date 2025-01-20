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Mehmet Erdem, "WhatsApp kullanamıyorum"

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#Mehmet Erdem#Whatsapp#Vildan Atasever
Mehmet Erdem, WhatsApp kullanamıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 16:26

Sanatçı Mehmet Erdem, geçtiğimiz akşam Kıbrıs Concorde Tower Hotel'de sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdem “Burada konser vermek çok güzel. İnsanların tepkisi de bizi mutlu ediyor.” dedi.

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Projelerinden bahseden Erdem “Konserlerimiz her zaman devam ediyor. Yeni single ve cover şarkılarımız olacak. Yeni dünya düzeni değiştiği için biz de ona ayak uyduracağız. Biz analog kafasındayız. 30 günde bir şarkı çıkarılıyor şimdi. Adapte olmaya çalışıyoruz. İçimize sinen, kalıcı olmaya çalışan projeler peşindeyiz.” dedi.

 KARI-KOCA YENİ YILA HASTA GİRDİ!

 2024 yılını da değerlendiren Erdem “Sağlığımız yerindeydi. Herkesi etkileyen sıkıntılar ister istemez bizi de etkiledi. Yeni yılda da kötülüklerin bitmesini diliyorum.” dedi. Yılbaşında eşi Vildan Atasever ile hasta olduğunu söyleyen sanatçı “Yıl başında salgından bizde etkilendik. Evde hasta bir şekilde yattık. Allahtan konserim yoktu da mağduriyet yaşamadık.” dedi.

Mehmet Erdem, WhatsApp kullanamıyorum


TELEFON İLE ARAM YOK
Daha önce verdiği bir röportajda WhatsApp kullanmadığını söyleyen Erdem “10 senedir böyle bir şey var. Ben kullanmıyorum. Hala da kullanmıyorum. Telefon ile aram yok. Biri beni aradığında konuşuyorum. Sosyal medya da bile aktif olup, vakit harcamak istemiyorum. Konserlerimi, konser takvimini paylaşıyorlar sadece. Sosyal medya linçlerine de bakmıyorum bu yüzden. Kendi yaptığımı bildiğimi zannediyorum. Öyle davranıyorum. Fazla övgüye tamah etmiyoruz.” dedi.
Mehmet Erdem, WhatsApp kullanamıyorum


 

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#Mehmet Erdem#Whatsapp#Vildan Atasever

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