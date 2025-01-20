Mehmet Erdem, "WhatsApp kullanamıyorum"

Haberin Devamı

Projelerinden bahseden Erdem “Konserlerimiz her zaman devam ediyor. Yeni single ve cover şarkılarımız olacak. Yeni dünya düzeni değiştiği için biz de ona ayak uyduracağız. Biz analog kafasındayız. 30 günde bir şarkı çıkarılıyor şimdi. Adapte olmaya çalışıyoruz. İçimize sinen, kalıcı olmaya çalışan projeler peşindeyiz.” dedi.

KARI-KOCA YENİ YILA HASTA GİRDİ!

2024 yılını da değerlendiren Erdem “Sağlığımız yerindeydi. Herkesi etkileyen sıkıntılar ister istemez bizi de etkiledi. Yeni yılda da kötülüklerin bitmesini diliyorum.” dedi. Yılbaşında eşi Vildan Atasever ile hasta olduğunu söyleyen sanatçı “Yıl başında salgından bizde etkilendik. Evde hasta bir şekilde yattık. Allahtan konserim yoktu da mağduriyet yaşamadık.” dedi.

