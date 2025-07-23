Mehmet Erdem: Renkli kıyafetim çok az

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Mehmet Erdem önceki akşam Harbiye’de Ahmet Kaya şarkılarını seslendirdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Erdem, “Güzel bir Harbiye akşamındayız, inşallah güzel bir gece olacak. İşi iyi yapmak isteyen insanlar olduğumuz için ufak tefek heyecanlarımız da var” dedi.

Erdem, sahne kıyafetinin siyah olması hakkında şunları söyledi: “Evdeki dolabı bir görseniz simsiyah. Benim tercihim ama uygulama konusu eşim Vildan’ın (Atasever). Hep tek renk gibi dolap. Renkli kıyafetim çok az vardır. Ama gerçekten çok az.”

İKİMİZ DE ÇALIŞIYORUZ

Yaz aylarını da çalışarak geçirdiğini dile getiren Mehmet Erdem, “Ben çalışıyorum, Vildan’ın da seti var zaten. Ara ara ufak tefek tatillere kaçıyoruz ama bu kısa süreli oluyor” dedi.

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BİR NAZAR DURUMU VAR



Konsere katılanlar arasında Hakan Bilgin ve eşi Çiğdem Bilgin de vardı. Çiğdem Bilgin, boynunda bulunan göz kolyesi hakkındaki sorulara diz kapaklarındaki yara izlerini göstererek yanıt verdi: “Bir nazar durumumuz var.”