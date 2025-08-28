Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi... Nikahtan ilk kareler

Haberin Devamı

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde bu akşam evlendi. Çift, hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi yaptı.



Mehmet Ali Erbil'in nikâhına çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katıldı.

SERDAR ORTAÇ UYUYAKALDIĞI İÇİN NİKAH ŞAHİDİ OLAMADI

Erbil'in nikah şahidi olan Serdar Ortaç uyuyakaldığı için nikaha yetişemedi. Yakın dostuna tepki gösteren Erbil " O hep yalnız kalacak" dedi.



Erbil, nikah öncesi " Kadının fendi Mehmet Ali'yi yendi" dedi.

BEŞ KEZ EVLENDİ

Ünlü şovmen daha önce beş kez nikah masasına oturdu. Üç çocuğu olan Erbil, 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlendi. Bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu.



Daha sonra gönlünü oyuncu Nergis Kumbasar'a kaptıran Erbil, 1989 yılında üçüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Yasmin Erbil adını verdikleri bir kızları var.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen, 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşandı.



En son Tuğba Coşkun'la evlenen Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil'e kavuştu. Çift 2011 yılında anlaşmalı boşandı.