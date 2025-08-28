×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi... Nikahtan ilk kareler

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan#Nikah
Mehmet Ali Erbil, 6ncı kez evlendi... Nikahtan ilk kareler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 17:09

Mehmet Ali Erbil, bir süredir aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile bugün nikah masasına oturdu.

Haberin Devamı

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde bu akşam evlendi. Çift, hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi yaptı.

Mehmet Ali Erbil, 6ncı kez evlendi... Nikahtan ilk kareler

Mehmet Ali Erbil'in nikâhına çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katıldı.

SERDAR ORTAÇ UYUYAKALDIĞI İÇİN NİKAH ŞAHİDİ OLAMADI
Erbil'in nikah şahidi olan Serdar Ortaç uyuyakaldığı için nikaha yetişemedi.  Yakın dostuna tepki gösteren Erbil " O hep yalnız kalacak" dedi. 

Mehmet Ali Erbil, 6ncı kez evlendi... Nikahtan ilk kareler

Erbil, nikah öncesi " Kadının fendi Mehmet Ali'yi yendi" dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBana ev verecekti Mehmet Ali Erbil beni evlilik vaadiyle oyaladı...Bana ev verecekti! Mehmet Ali Erbil beni evlilik vaadiyle oyaladı...Haberi görüntüle

BEŞ KEZ EVLENDİ

Ünlü şovmen daha önce beş kez nikah masasına oturdu. Üç çocuğu olan Erbil, 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlendi. Bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu.

Mehmet Ali Erbil, 6ncı kez evlendi... Nikahtan ilk kareler


Daha sonra gönlünü oyuncu Nergis Kumbasar'a kaptıran Erbil, 1989 yılında üçüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Yasmin Erbil adını verdikleri bir kızları var.
Mehmet Ali Erbil, 6ncı kez evlendi... Nikahtan ilk kareler


Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen, 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşandı.

Mehmet Ali Erbil, 6ncı kez evlendi... Nikahtan ilk kareler


En son Tuğba Coşkun'la evlenen Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil'e kavuştu. Çift 2011 yılında anlaşmalı boşandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan#Nikah

BAKMADAN GEÇME!