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Meghan'a kara haber: Çocuk istismarı davasına abisi de karıştı

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#Meghan Markle#Thomas Markle Jr#Thomas Markle Sr.
Meghana kara haber: Çocuk istismarı davasına abisi de karıştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 17:28

İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Sussex Düşesi Meghan Markle'a bir kötü haber daha.

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Babası Thomas Markle Sr'a yönelik çocuk istismarı suçlamaları, üvey abisi Thomas Markle Jr'ı da içine alacak şekilde genişletildi.

Filipinler'de yaşayan baa Thomas Markle Sr'ın evinde yapılan aramalarda çocuk istismarına yönelik binlerce doküman bulunmuştu.

Meghana kara haber: Çocuk istismarı davasına abisi de karıştı
Markle'ın babasının Filipinler'deki evinde çocuk istismarına yönelik çok sayıda belge bulunmuştu. 

Ülkenin İçişleri Bakanı Juanito Victor Remulla, bugün başkent Manila'da düzenlediği basın toplantısında "Oğlunun da suça karışmış olabileceğine dair işaretler var. Ancak şu an için sadece ifadesine başvurulacak kiyi statüsünde, henüz şüpheli olarak değerlendirilmiyor" dedi.

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Bakan "Elimizde, reşit olmayan kız çocuklarının onun evine götürüldüğüne dair tanık ifadeleri var. Konuyu araştırmaya devam ediyoruz" diye sürdürdü sözlerini.

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Meghana kara haber: Çocuk istismarı davasına abisi de karıştı
Filipinler İçişleri Bakanı, Meghan'ın 60 yaşındaki üvey abisinin de suça karışmış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti.

Bakan Remulla, polisin 60 yaşındaki Thomas Jr.’a reşit olmayan kız çocuklarıyla ilgili iddiaları sorduğunu, onun ise “sadece TikTok videoları çektiğini” öne sürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanı Remulla, geçen hafta olayın ilk duyulduğu günlerde 82 yaşındaki Thomas Markle Sr. için “en ağır türden bir cinsel suç faili olma ihtimali bulunan biri” ifadesini kullandı.

Markle'ın babası 82 yaşındaki Thomas Markle Sr ise kendisine yönelik oğlu tarafından ortaya atılan iddiaları "hastalıklı yalanlar" diye nitelendirmişti.

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