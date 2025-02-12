×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Mazhar Alanson'dan samimi itiraf: Özkan olmayınca konser olmuyor

Güncelleme Tarihi:

#MFÖ#Mazhar Alanson#Özkan Uğur
Mazhar Alansondan samimi itiraf: Özkan olmayınca konser olmuyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 10:13

Mazhar Alanson, ‘Bambaşka Sohbetler’ programına konuk oldu.

Haberin Devamı

Alanson, Özkan Uğur’u şu sözlerle andı: “Yanımızdaki müzisyen çocuk aynı notaları, aynı şeyi çalıyor ama onun varlığı olmayınca olmuyor. Birbirimizi çok tamamlıyorduk, doğru insanlar birbirini bulmuştu. Farklılıklardan çıktı MFÖ. Örnektik biz. 3 kişinin beste yapması korkunç zor bir şeydir. Özkan, Fuat’la aramızda bir yapıştırıcıydı. O yapıştırıcı gidince şimdi bakalım nasıl olacak? Konserler şeklinde değil de başka projeler düşünüyoruz. Konserlere ara vermek durumundayız.”

Mazhar Alansondan samimi itiraf: Özkan olmayınca konser olmuyor

Sanatçı, yakın zamanda kaybettiği kızı Eda Alanson’un ardından ise şu sözleri söyledi:

“Zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrını veriyor. Bir de isyan etmezsen. İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi. Cümlelerle meşgul oluyorum. Kabul ediyorsun; başka çaren yok. Allah düşmanıma vermesin.”

Haberin Devamı

Mazhar Alanson, Fuat Güner ile tiyatral bir projeye hazırlandıklarını da açıkladı: “Fuat ile kendimizi değişime sokacağız. Ben fikir olarak bitirdim, Fuat destekledi, geliştiriyoruz şimdi. Değişik oldu, yapılmamış bir şey.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MFÖ#Mazhar Alanson#Özkan Uğur

BAKMADAN GEÇME!