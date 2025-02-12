Mazhar Alanson'dan samimi itiraf: Özkan olmayınca konser olmuyor

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Alanson, Özkan Uğur’u şu sözlerle andı: “Yanımızdaki müzisyen çocuk aynı notaları, aynı şeyi çalıyor ama onun varlığı olmayınca olmuyor. Birbirimizi çok tamamlıyorduk, doğru insanlar birbirini bulmuştu. Farklılıklardan çıktı MFÖ. Örnektik biz. 3 kişinin beste yapması korkunç zor bir şeydir. Özkan, Fuat’la aramızda bir yapıştırıcıydı. O yapıştırıcı gidince şimdi bakalım nasıl olacak? Konserler şeklinde değil de başka projeler düşünüyoruz. Konserlere ara vermek durumundayız.”

Sanatçı, yakın zamanda kaybettiği kızı Eda Alanson’un ardından ise şu sözleri söyledi:

“Zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrını veriyor. Bir de isyan etmezsen. İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi. Cümlelerle meşgul oluyorum. Kabul ediyorsun; başka çaren yok. Allah düşmanıma vermesin.”

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Mazhar Alanson, Fuat Güner ile tiyatral bir projeye hazırlandıklarını da açıkladı: “Fuat ile kendimizi değişime sokacağız. Ben fikir olarak bitirdim, Fuat destekledi, geliştiriyoruz şimdi. Değişik oldu, yapılmamış bir şey.”