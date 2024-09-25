×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

'Mavi- Beyaz' sergi bu kez İstanbul'da

Güncelleme Tarihi:

#Mavi Beyaz Seramik Sergisi#Sergi#Galataport
Mavi- Beyaz sergi bu kez İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 17:54

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle ilk olarak İznik'te ardından da Ankara'da açılan "Porselen Giden Yolda Mavi& Beyaz" sergisi bu kez İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor.

Haberin Devamı

Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen, proje yönetimini , Galeri M ve Hacettepe Üniversitesi'nin üstlendiği sergi, 28 Eylül'de Galataport'ta açılıyor.

Yerli ve yabancı 60 seramik sanatçısının eserlerinin yer aldığı sergi, 6 Ekim tarihine kadar sürecek.

Porselene Giden Yolda Mavi-Beyaz Projesi; seramik sanatının özellikle 15 ve 16'ncı yüzyıldan başlayarak kıtalararası seramik imalatında ortaya konan estetik ve teknik zevki günümüzün bakış açısıyla buluşturuyor.

Sergi kapsamında Filiz Yenişehirlioğlu, Nurdan Yılmaz Aslan, Candan Dizdar Terwiel, Tuna Doğan ve Pepijn Van Den Neuwendjik'in katılacağı paneller de düzenlenecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mavi Beyaz Seramik Sergisi#Sergi#Galataport

BAKMADAN GEÇME!