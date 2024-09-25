'Mavi- Beyaz' sergi bu kez İstanbul'da

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Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen, proje yönetimini , Galeri M ve Hacettepe Üniversitesi'nin üstlendiği sergi, 28 Eylül'de Galataport'ta açılıyor.
Yerli ve yabancı 60 seramik sanatçısının eserlerinin yer aldığı sergi, 6 Ekim tarihine kadar sürecek.
Porselene Giden Yolda Mavi-Beyaz Projesi; seramik sanatının özellikle 15 ve 16'ncı yüzyıldan başlayarak kıtalararası seramik imalatında ortaya konan estetik ve teknik zevki günümüzün bakış açısıyla buluşturuyor.
Sergi kapsamında Filiz Yenişehirlioğlu, Nurdan Yılmaz Aslan, Candan Dizdar Terwiel, Tuna Doğan ve Pepijn Van Den Neuwendjik'in katılacağı paneller de düzenlenecek.