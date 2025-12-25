Mauro Icardi’ye tavuk büyüsü

Haberin Devamı

Çocuklarının velayeti için mahkemelik olan Mauro Icardi ve Wanda Nara yeni bir skandalla gündeme geldi.

Wanda Nara ile dolandırıcılıktan tutuklanan eski avukatı Nicolás Payarola’nın Icardi’ye “tavuk büyüsü” yaptığı ve bunun ikili arasındaki mesajlaşmalarla ortaya çıktığı öne sürüldü.

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu, basına yansıyan iddianın ardından tavuk kümesinde çekilmiş bir videosunu sosyal medyada paylaştı.

Uzun bir mesajla Nicolás Payarola’ya tepki gösteren Icardi, açıklamasını şöyle noktaladı: “Artık seni tavuklar bile kurtaramayacak!”