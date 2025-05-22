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Mauro Icardi: Wanda kızlarla görüşmemi engelliyor

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#China Suarez
Mauro Icardi: Wanda kızlarla görüşmemi engelliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 07:27

GALATASARAY’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor.

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Ünlü futbolcu sosyal medyada Nara’nın kızlarını görmesini engellediğini açıkladı:

“Kızlarımla görüşmemi engelliyor. Kızlarımla olmak için 6 aydır Arjantin’deyim ve onları sadece 1 gün gördüm. Mahkemenin verdiği pek çok emre uyulmadı. Sosyal medyada kızlarımı sürekli paylaşmamdan dolayı bana dava açtı. Sürekli olarak sahte suçlamalar yaptılar. Ama az kaldı, tüm bu yalanların neden uydurulduğunu anlayacağız.”

Icardi’nin hedefinde Wanda Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld de vardı:

“Ne beklenebilir ki; yaşlıları dolandıran, çocuk istismarcılarını savunan bir ‘avukat’tan? Aynı kişi bana karşı sahte suçlamalar uyduruyor.”

Wanda'yı özlüyor

Wanda Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld de Arjantin basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Rosenfeld “Icardi’nin içinde hâlâ Wanda’ya karşı bir özlem var. Birçok erkek kaybettikten sonra neye sahip olduklarını anlar.”

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Bu açıklamaya Icardi’nin nişanlısı China Suarez sosyal medyada sert bir yanıt verdi:

“Eğer ben konuşsaydım, hepinizi mahvederdim. Fark şu ki, ben başkalarının hayatına karışmam. Ama sandığınızdan fazlasını biliyorum.”

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#China Suarez

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