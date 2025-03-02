Mauro Icardi ve L-Gante birbirine girdi! 'Kuklalarla tartışmam'

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Sevgilisi China Suárez ile tarihi İstanbul gezisine devam eden ünlü futbolcunun bu kez boşanma davasının sürdüğü Wanda Nara ile aşk yaşayan L-Gante ile mesajlaşmaları ifşa oldu.

Sosyal medya üzerinden Icardi ile yaptığı özel yazışmaları paylaşan L-Gante, futbolcuyu sert sözlerle hedef aldı: “Papağan parçası, beni yordun. Kızlarının annesine saygı duy ve onunla uğraşmayı bırak. Yoksa kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikoloğa git! Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu.”

Yıldız futbolcu ise ünlü rap’çiye şu yanıtı verdi: “Wanda’nın beni kıskandırmak için yanına aldığı kuklalarla tartışmam. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor. Geçen hafta birlikte olduğumuza dair çıkan haberi görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ama ben ona ‘Hayır’ dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Ve merak etme, kıskandırdığı tek kişi sen değilsin.”