Mauro Icardi ve China Suarez'in romantik anları...

Haberin Devamı

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez’le aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyasında Wanda Nara ile yaşadıklarını anlatan 15 maddelik bir açıklama yayınlayan futbolcu bu kez yeni sevgilisi China Suarez’le romantik anlarını paylaştı. Icardi’nin evdeki romantik anları 1.5 milyon beğeni aldı.