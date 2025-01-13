Mauro Icardi ve China Suarez'in romantik anları...

Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 07:43
Wanda Nara ile olaylı boşanma süreci devam eden Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez’le romantik anlarını sosyal medyada paylaştı. Icardi’nin kalp emojili paylaşımı 1.5 milyon beğeni ve binlerce yorum aldı.
Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez’le aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyasında Wanda Nara ile yaşadıklarını anlatan 15 maddelik bir açıklama yayınlayan futbolcu bu kez yeni sevgilisi China Suarez’le romantik anlarını paylaştı. Icardi’nin evdeki romantik anları 1.5 milyon beğeni aldı.Mauro Icardi
, Arjantinli aktris China Suarez
’le yeni bir aşka yelken açtığını geçtiğimiz günlerde yine duygusal bir notla duyurmuştu: “Derler ki, en güzel hikâyeler onları en az beklediğinde başlar. Çocukken her gece beraber baktığımız ve hayalini kurduğumuz o yıldızlar. Bugün, artık daha fazla işarete ihtiyacım yok. Biliyorum ki seninle, olmam gereken yerdeyim.”